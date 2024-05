La NBA est dans la dernière phase de renégociations pour ses droits TV, et les détails sont de plus en plus précis concernant les modalités du nouveau deal. On connaît les nouveaux partenaires et les différents packages, ainsi que le montant total qui devrait s’élever à au moins 7 milliards de dollars ! Il ne manque plus que l’officialisation.

D’après le Sports Business Journal, la NBA va signer cette semaine des contrats avec Disney (ESPN), NBC et Amazon, qui seront donc les partenaires de diffusion de la Grande Ligue à partir de 2025 et les années suivantes. Voici les différents packages pour chaque partenaire, par année :

Sur Disney/ESPN

Finales NBA

Une finale de conférence

Des matchs en primetime durant la semaine

WNBA

Potentiellement des droits de diffusion à l’international

Montant estimé : 2,8 milliards de dollars

Sur NBC

Une finale de conférence

Une demi-finale de conférence

2 fenêtres pour des matchs en primetime par semaine

Une soirée NBA par semaine, intitulée “Basketball Night in America” ou “Sunday Night Basketball”

Montant estimé : entre 2,5 et 2,6 milliards de dollars

Sur Amazon (streaming)

In-Season Tournament

Play-In Tournament

Matchs du premier tour des Playoffs

WNBA

Droits de diffusion à l’international

Montant estimé : entre 1,8 et 2 milliards de dollars

Voilà pour les grandes lignes. Tout devrait être finalisé durant les jours à venir.

Vous remarquerez que TNT – l’un des partenaires actuels de la NBA – est absent, ce qui signifie notamment que la célèbre émission “Inside The NBA” devrait disparaître après la saison 2024-25. La NBA compte néanmoins laisser l’opportunité à Warner Bros. Discovery (qui détient TNT) de matcher l’offre de NBC, estimée à 2,5 milliards de dollars, pour potentiellement conserver ses droits sur la NBA. Mais ce scénario est considéré comme peu probable, notamment à cause des difficultés financières actuelles de WBD.

