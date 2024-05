Nommé dans la All-NBA Third Team cette nuit, LeBron James a ajouté une 20e sélection All-NBA à sa collection. 20 sélections en 21 saisons, c’est tout simplement du jamais vu. Mais le plus fou dans tout ça, c’est que le King est à la fois le joueur le plus jeune et le plus vieux de l’histoire de la Ligue à intégrer une All-NBA Team.

À 39 ans, LeBron James continue de repousser les limites de la longévité et est donc devenu le joueur le plus âgé à être sélectionné dans une All-NBA Team de fin de saison. Le King a dépassé Kareem Abdul-Jabbar, ancien détenteur du record et autre référence en matière de longévité. LeBron qui dépasse Kareem, ça devient presque une habitude ces derniers mois.

Mais si LeBron est le plus vieux joueur de l’histoire à être élu All-NBA, n’oublions pas non plus qu’il est aussi… le plus jeune. Après la saison 2004-05, alors qu’il n’avait que 20 piges et qu’il était sophomore aux Cavaliers, James avait été sélectionné dans la All-NBA Second Team.

Youngest player to make an All-NBA team:

— LeBron James (2005 • 20 y/o)

Oldest player to make an All-NBA team:

— LeBron James (2024 • 39 y/o) pic.twitter.com/Wf1tetwnEx

— StatMamba (@StatMamba) May 23, 2024

Plus jeune et plus vieux joueur à être All-NBA, cette phrase n’a absolument aucun sens. Mais LeBron James est devenu spécialiste pour casser les idées conçues et briser les limites, à tel point qu’on n’est même plus surpris par ces accomplissements pourtant exceptionnels.

Véritable prodige à son arrivée en NBA en 2003, le King a rapidement répondu aux attentes entourant son statut de “Chosen One”, pour ensuite dominer pendant deux décennies de Cleveland à Los Angeles en passant par Miami. De joueur qui bat tous les records de précocité, il est devenu le joueur qui bat tous les records de longévité, explosant les différents milestones les uns après les autres.

Éternel.

Les sélections All-NBA de LeBron James

20 sélections All-NBA (2005-24)

13x dans la All-NBA First Team (2006, 2008-18, 2020)

3x dans la All-NBA Second Team (2005, 2007, 2021)

4x dans la All-NBA Third Team (2019, 2022-24)

Plus jeune joueur à être sélectionné dans une All-NBA Team (20 ans, en 2005)

Plus vieux joueur à être sélectionné dans une All-NBA Team (39 ans, en 2024)

__________

Source texte : StatMamba