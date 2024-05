LeBron James dans une All-NBA Team, pour la 20è fois en 21 saisons

Cette nuit LeBron James a été nommé dans la All-NBA 3rd Team pour la saison 2023-24. Une distinction logique tant le King domine encore, individuellement en tout cas. C’est sa 20è nomination en 21 saisons, et cette stat est littéralement foudroyante.

25,7 points à 54% au tir dont 41% de loin, 7,3 rebonds, 8,3 passes et 1,3 steal.

Pas mal pour un mec de 39 ans.

Cette saison encore, LeBron James a montré qu’il en avait encore pas mal sous la semelle. Déjà meilleur scoreur de l’histoire de la NBA, LBJ est devenu en février le premier homme à passer la barre des 40 000 points en carrière. Collectivement ce fut plus compliqué avec une qualif en Playoffs via le play-in et une élimination face aux Nuggets, mais, individuellement, le King reste au sommet ou pas loin, preuve en est cette nouvelle nomination dans une All-NBA Team, la… 20è de sa carrière, en… 21 saisons.

Statistique exceptionnelle, LeBron James n’a raté le coche qu’une seule fois dans sa carrière, lors de sa saison rookie. Depuis il a sys-té-ma-ti-que-ment intégré l’une des trois équipes type de la saison, peut-être la plus belle preuve de son incroyable longévité au plus haut niveau :

All-NBA 1st Team : 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020

All-NBA 2nd Team : 2007 et 2021

All-NBA 3rd Team : 2019, 2022, 2023 et 2024

Effrayant, hallucinant. MVP en 2009, 2010, 2012 et 2013, champion NBA en 2012, 2013, 2016 et 2020, LeBron James a également fait partie de la All-NBA Defensive 1st Team cinq saisons de suite entre 2009 et 2013 (All-NBA 2nd Team en 2014), le genre de règne unique en son genre et qui n’est peut-être pas terminé, rendez-vous compte.

LeBron James continue d’écrire sa légende, à un âge où, normalement, l’homme est davantage intéressé par les promos sur les tondeuses ou les règles du jeu du rami. Mais après tout, qu’est-ce que la “normalité”, surtout pour LeBron James…