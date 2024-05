Nommés dans une des trois All-NBA Teams cette nuit, Anthony Edwards et Tyrese Haliburton vont ajouter un joli pactole à leur contrat max signé à l’été 2023.

Respectivement nommé dans la All-NBA Second Team et dans la All-NBA Third Team, Anthony Edwards et Tyrese Haliburton toucheront plus de 40 millions de dollars supplémentaires sur la durée de leur prochain contrat, allant de la saison 2024-25 à 2028-29. Les deux jeunes stars de la Draft NBA 2020 toucheront en effet 245 millions de dollars sur cinq ans (30% du salary cap) au lieu des 204 millions (25% du salary cap) qu’indiquait leur contrat initialement.

Voici les chiffres, saison par saison, via Bobby Marks d’ESPN. Ils sont basés sur les projections du prochain salary cap, qui devrait grimper sensiblement avec le nouveau deal de droits TV qui est sur le point d’être signé.

Un petit bonus qui fait plaisir et qui devrait remonter un peu le moral d’Edwards et Haliburton, qui sont tous les deux tombés lors du Game 1 des Finales de Conférence. Par contre, cela va forcément compliquer un peu la tâche des dirigeants des Pacers mais surtout des Wolves (avec les gros contrats de Jaden McDaniels, Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert), qui vont voir leur masse salariale augmenter encore un peu plus à une période où la NBA compte bien pénaliser les équipes les plus dépensières.

À noter que contrairement à Ant et Haliburton, le guard des Sixers Tyrese Maxey – autre All-Star de la Draft NBA 2020 et MIP cette saison – a lui été laissé de côté parmi les équipes All-NBA. Cela signifie qu’il devra se contenter d’une prolongation de contrat à 205 millions de dollars sur cinq ans (ça va hein), prolongation qu’il signera cet été avec Philadelphie.

