C’était dans les tuyaux depuis quelques mois, les Phoenix Suns ont désormais acté le projet. À partir de la saison prochaine, la franchise aura une équipe affiliée en G League : bonjour et bienvenue aux Valley Suns.

Cette saison, 29 des 30 équipes NBA avaient une petite sœur à l’échelon inférieur. Une ville d’irréductibles dans l’Arizona résistait, mais va finalement basculer dans la norme à partir du mois d’octobre prochain. Les Valley Suns ont été officiellement présenté au grand public ce mercredi.

Introducing the Valley Suns! 🏜️ @GLeagueSuns ✖️ @nbagleague pic.twitter.com/Izo6JFdpJF

— Phoenix Suns (@Suns) May 22, 2024

It’s official! The @Suns G League affiliate, the Valley Suns, will join the G League in the 2024-25 season as all 30 NBA teams will now have an affiliate team in the G.

Learn more at https://t.co/4dKsLRp8p3 pic.twitter.com/nL2nYeR9hq

— NBA G League (@nbagleague) May 22, 2024

Les équipes de G League se sont révélées très utiles pour les franchises NBA, en tant que laboratoire de développement pour les jeunes joueurs en manque de temps de jeu. On peut citer Brice Sensabaugh (Utah Jazz), Dominic Barlow (San Antonio Spurs) ou Jalen Wilson (Brooklyn Nets) parmi beaucoup d’autres, qui ont passé quelques semaines avec leurs groupes de G League avant de contribuer en NBA.

Concernant les Phoenix Suns, on pense notamment à Théo Maledon, récupéré en cours de saison, qui avait été contraint de rester sur le banc les soirs ou Frank Vogel ne se sentait pas de le faire jouer. Désormais, les soleils pourront envoyer leurs gamins s’amuser sur des parquets au lieu de porter des bouteilles et des serviettes. Et c’est quand même plus sympa.

On vous dit pas à quel point on a hâte de vous écrire des papiers quand Ousmane Dieng inscrira 32 points face aux Valley Suns un mardi à 4h30, ou qu’un mec va mettre un buzzer sans faire exprès. Qu’est-ce qu’on aime la G League, et qu’est-ce qu’on est gâtés.