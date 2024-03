Si vous aviez raté l’info, Isaiah Thomas est bien de retour sur les parquets nord-américains, en G League. Le meneur cherche à se montrer pour décrocher une nouvelle chance en NBA, et difficile de dire qu’il passe inaperçu.

IT avait déjà fait parler de lui avec deux performances à 30 points en trois jours en enfilant ses pompes chez les Salt Lake City Stars. À peine échauffé, il a montré qu’il n’avait toujours aucun problème avec le fait d’envoyer 25 shoots par soir.

Son match de la nuit dernière, contre le Wisconsin Herd, est probablement le plus abouti. Un season high à 34 puntos comme on dit dans l’Utah, 7 bombes du parking à plus de 50% et 7 rebonds en bonus pour le meneur d’1m75. On en oublie presque ses 5 passes. Pour le nouveau coéquipier de Kenneth Lofton Jr., cela fait aussi trois victoires de rang. Welcome back IT.

Isaiah Thomas just keeps getting BUCKETS! That’s now his 3rd straight game with 30+ PTS as he led the @slcstars to their 5th win in a row. ⭐ pic.twitter.com/Y3099Xv4DR

— NBA G League (@nbagleague) March 12, 2024

Trois rencontres, trois victoires, trois cartons pour l’ancienne star des Celtics, à chaque fois largement meilleur scoreur sur le parquet. Jugez de vous-même de l’état des travaux :

32 points, 1 rebond, 4 passes à 7/23 du tir et 5/17 de loin (W)

30 points, 2 rebonds, 8 passes à 10/23 au tir et 6/14 de loin (W)

34 points, 7 rebonds, 5 passes à 8/20 au tir et 7/13 de loin (W)

Certes, 37,9% au tir en G League, c’est pas ce qu’on appelle la propreté, mais on parle d’Isaiah Thomas quand même. Surtout à cet échelon, ne comptez pas sur lui pour prendre moins de 20 tirs. Malgré tout, difficile de nier son impact sur le parquet, avec notamment un shoot à distance létal. Rentrer 18 bombinettes du parking en quelques jours, ça a le mérite d’attirer l’attention.

Dans un entretien avec l’insider Shams Charania, Thomas a – comme régulièrement – rappelé avec insistance qu’il n’attendait qu’un appel pour faire son retour en NBA.

“En fin de compte, je me bats juste pour avoir une opportunité, j’essaie de montrer aux équipes que je suis toujours capable de produire sur le terrain, mais aussi, et c’est le plus important, je peux enseigner des choses à ces jeunes gars.”

“Ultimately I’m just fighting for an opportunity, I’m just trying to show teams that I’m still able to produce on the court, but I’m also most importantly, I’m able to teach these young guys.”@isaiahthomas on why he’s playing in the G-League.

📺: https://t.co/oxMs3CAEGu pic.twitter.com/rUSsQJNR6O

— Run It Back (@RunItBackFDTV) March 8, 2024

Les motivations ne peuvent pas être plus claires.

Le téléphone est en mode son, le statut Facebook indique “célibataire” et les défenseurs de G League n’ont qu’à bien se tenir en attendant que la situation se débloque. Isaiah Thomas aura-t-il droit à une Last Dance en NBA ?

Source texte : G League