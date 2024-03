Beaucoup de nouvelles concernant les joueurs blessés sur les 24 dernières heures. Entre retours imminents, opérations et mises à jour, on fait le point sur les blessures au cas par cas.

Rudy Gobert

Lors du quatrième quart-temps face aux Clippers cette nuit, Rudy a sauté sur une feinte d’Ivica Zubac, s’est heurté sur son dos et est tombé par terre. Gobzilla s’est immédiatement tenu au niveau du sternum et a quitté le terrain pour faire évaluer sa côte gauche. Il n’est pas revenu sur le terrain entre-temps et a fini avec un peu plus de 33 minutes au compteur, 8 points à 4/7 aux tirs, 11 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 2 contres. Christopher Hine, qui suit les Wolves pour le Star Tribune, a eu des nouvelles de la part de l’intérieur :

“Rudy Gobert a dit qu’il n’avait rien de cassé et qu’il allait bien mais qu’il avait eu du mal à bouger et à respirer dans les vestiaires après la chute. Il a dit qu’il avait l’impression que quelque chose était déplacé après la chute”.

À suivre donc. On espère que le triple défenseur de l’année fera son retour sur les terrains dès que possible, en pleine santé.

Karl-Anthony Towns

KAT s’est fait opérer après sa déchirure du ménisque. Apparemment tout s’est bien passé et Towns devrait être réévalué dans quatre semaines, soit lors de la dernière semaine de la saison régulière. Le coach des Wolves, Chris Finch, s’est montré confiant par rapport à l’absence de Towns, étant donné que Minnesota s’est déjà passé de son ailier-fort une bonne partie de la dernière saison :

“Tout le monde traverse une période difficile à un moment donné. C’est à notre tour.”

Julius Randle

Quelques nouvelles de Julius Randle (blessé depuis fin janvier) offertes par Tom Thibodeau :

“Il shoote, fait du travail individuel, tout ça ça va. Il peut faire des 5 contre 0, ce genre de trucs, du travail avec contact léger. Mais il a besoin d’être capable de prendre des contacts au niveau de son épaule et s’en servir pour créer de l’espace.”

Pas d’emploi du temps clair pour le retour de Julius mais il sera du voyage pour le road-trip de quatre matchs des Knicks qui démarre dès jeudi. Si Julius déclarait le mois dernier que sa rééducation se passait bien, le scénario d’une opération n’est toujours pas exclu. Il a participé à seulement 46 matchs cette saison donc ne sera pas éligible aux récompenses de fin de saison qui nécessitent 65 matchs joués. Il peut aussi dire au revoir au bonus de 1,28 million de dollars qui lui était promis s’il amenait les Knicks en Playoffs en participant à 65 matchs au moins cette saison.

By missing tonight's game vs. Philadelphia, Julius Randle will forfeit a $1.28M bonus.

The incentive was for games played (65) and New York reaching the first round of the playoffs.

The bonus is now deemed unlikely for next season and the Randle cap hit will get adjusted to…

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) March 10, 2024

Desmond Bane

Le coach des Grizzlies Taylor Jenkins a déclaré avant le match contre les Wizards mardi que Desmond Bane avait pu reprendre le trois contre trois à l’entraînement depuis deux semaines, et qu’il était même passé au cinq contre cinq sur les deux derniers jours. Desmond Bane devrait donc revenir sous peu d’après le coach de Memphis :

“Il travaille vraiment dur donc j’imagine que dans un match ou deux il sera de retour dans la lineup.” – Taylor Jenkins

Cam Whitmore

Le rookie des Rockets Cam Whitmore n’a pas joué depuis dimanche contre les Kings (10 points, 4 rebonds), lui qui souffre d’une entorse du genou. Selon Ime Udoka, le 20e choix de la dernière draft devrait rater environ trois semaines de compétition avant de potentiellement faire son retour. Déjà sujet aux blessures à Villanova avant sa draft, Whitmore faisait beaucoup de bien aux Rockets en sortie de banc, avec des moyennes de 12,1 points à 36,1% de loin cette saison.

Sources texte : Star Tribune, Marc Stein, SNY, Memphis Commercial Appeal, The Houston Chronicle