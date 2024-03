Victor Wembanyama veut jouer sa saison rookie jusqu’au bout

C’est un été chargé qui se profile pour Victor Wembanyama, avec les Jeux Olympiques à domicile et les espoirs de tout un pays sur les épaules. Déjà. Pourtant, Wemby ne compte pas prendre de jours de repos à l’approche de la fin de la saison régulière, bien au contraire.

Interrogé sur ses intentions en terme de quantité de jeu sur le reste de la saison, Victor a été clair :

Victor Wembanyama ne s’en est jamais caché : il aime le basket et il veut jouer le plus de matchs possibles. Motivé pour le dernier mois de compétition jusqu’au dernier match de saison régulière face aux Pistons le 14 avril (immanquable), Victor n’a raté que huit matchs cette saison (sur 66 possibles). Malgré les craintes pour sa santé avant sa première saison, le trophée du Rookie de l’année lui tend les bras.

Victor a tenu bon, a travaillé dur et a été rigoureux dans son programme d’entraînement. Son travail pour maintenir son bon état de forme et gagner en force l’année passée avec Guillaume Alquier s’est révélé payant, au point que ce dernier ait été engagé par les Spurs pour continuer à veiller sur Victor pendant son aventure en NBA. Pour le V, ce sont aussi les infrastructures des Spurs qui lui permettent de conserver une bonne santé :

“L’année dernière était vraiment vraiment bien, mais c’était aussi difficile parce qu’on n’avait pas les mêmes infrastructures, on ne pouvait pas passer les mêmes tests. […] On travaille de manière plus optimale parce qu’on a bien plus de connaissances. Les Spurs en savent plus que n’importe laquelle de mes équipes du passé.”