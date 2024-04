On a cru pendant longtemps que les Nuggets allaient nous refaire le coup du trainard, le coup du Lièvre et de la Tortue. Mais cette fois-ci les Lakers ont tenu bon. La série passe à 3-1, de coup de balai il n’y aura pas, c’est déjà ça.

Lors des trois premiers matchs de la série les Lakers avaient mené de dix points ou plus, et lors des trois premiers matchs les Lakers menaient d’ailleurs à la mi-temps. Mais au cours des trois premiers matchs les champions en titre avaient réussi à renverser la vapeur, parfois à la dernière seconde comme au Game 2, parfois de manière tout à fait logique et bien établie, poussant la série de victoires face à LAL à 11 de suite.

L’honneur est sauf, cette nuit les Angelinos n’ont pas craqué, capitalisant sur leur écart de la mi-temps pour ne jamais le voir réduit à moins de dix points. Alors comme ça on apprend de ses erreurs ? C’est tout à votre honneur.

Nikola Jokic nous a bien gratifié d’un énième triple-double (33/14/14) et de quelques passes exceptionnelles, Michael Porter Jr. avait le poignet bien affuté, mais cette nuit c’est plutôt le Big 3 californien qui a fait la différence. D’Angelo Russell tout d’abord, qui après son énorme coulante du Game 3 a su redresser la barre et rentrer les tirs qui comptent (21 points à 8/15). LeBron James ensuite, pas toujours focus, parfois irritable, mais au final à créditer de sa fiche habituelle, avec beaucoup de scoring et peu de déchet (30/5/4/3 à 13/23 au tir). Mais le véritable héros de la nuit côté angelino, c’est celui qui l’est depuis la série et qui l’a donc été encore plus sur ce Game 4. 32/14, 32/11 et 33/15 avant ce match, un Game 4 phénoménal terminé avec la bagatelle de 25 points, 23 rebonds et 6 passes, et une vraie opposition offerte à Nikola Jokic, dans un ballet à deux dont on se dit qu’on ne peut peut-être pas faire mieux en 2024.

La frayeur de la toute fin de match, avec des Nuggets revenus à 7 petits points, ne restera qu’à l’état de frayeur, et les Lakers s’en retourneront donc dans le Colorado pour tenter de titiller encore un peu l’ogre serbe et son armée de champions en titre.

Soyons honnêtes on avait parié sur un sweep, mais soyons encore plus honnêtes en disant que les Lakers ont bien mérité de prendre celui-là. D’autant plus que ce sera probablement le seul, mais ça, c’est encore une autre histoire.