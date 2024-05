La saison rookie de Victor Wembanyama est terminée depuis un bon mois maintenant, mais les fans de San Antonio ont toujours des souvenirs de Wemby plein la tête. Ça tombe bien, le phénomène français a tenu à les remercier en vidéo, lui qui vient de recevoir son trophée de Rookie de l’Année.

La vidéo dure trois minutes. Trois minutes d’émotion, durant lesquelles Victor Wembanyama dit “merci San Antonio” à sa manière. En remerciant les légendes qui ont fait des Spurs la grande franchise NBA qu’elle est aujourd’hui, en remerciant Coach Popovich et l’intégralité de son staff, sans oublier évidemment ses coéquipiers, mais aussi les agents bossant à la salle des Spurs et même la mascotte “The Coyote”. Et puis bien sûr, il y a ces quelques mots pour son entourage très proche, et enfin pour tous les fans des Spurs, notamment les plus jeunes et ceux qui l’ont accueilli dès son arrivée à l’aéroport de San Antonio après la Draft NBA.

“Merci San Antonio. L’avenir sera fun.”

Victor Wembanyama a voulu écrire et envoyer un message à toute la Spurs Nation après sa saison rookie.

C’est beau, touchant, et réel.

Cette vidéo, elle a été diffusée au Scobee Planetarium de San Antonio (planète, extra-terrestre, alien… vous l’avez) lors de la cérémonie de remise du trophée Rookie de l’Année. Une cinquantaine d’enfants étaient notamment présents pour applaudir Victor Wembanyama après sa première saison monumentale. Les Spurs avaient également préparé une vidéo pour rendre hommage à leur phénomène. Bref, une cérémonie remplie d’émotions.

“Ce trophée, c’est l’un des symboles de notre progression durant la saison et tous les efforts qui ont été réalisés sur le terrain. Le fait de recevoir le trophée ici, avec les fans, des enfants, et tout le monde qui est heureux d’être là, c’est une bonne sensation et cela symbolise bien l’amour qu’on a ressenti durant l’année. Pour moi, c’est la meilleure manière de recevoir le trophée” – Victor Wembanyama (via ESPN)

Quelques images de la cérémonie

Victor Wembanyama received his NBA Rookie of the Year trophy at the San Antonio College Planetarium.

How’s this for a Rookie of the Year trophy presentation?

We’re at the Scobee Education Center and Planetarium for Victor Wembanyama’s award ceremony.

Wemby on what it means to win Rookie of the Year and receive the trophy w/many teammates present & during an event w/students

“Everything”

Vic then talks about wanting to win asap & how the award is a reflection of the team’s growth and efforts

