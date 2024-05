Grâce à un money time maitrisé, les Mavericks remportent ce Game 3 crucial aux dépens du Thunder. Malgré un nouveau match énorme de Shai Gilgeous-Alexander, le duo Luka Doncic – Kyrie Irving s’est donné pour décrocher cette victoire. 2-1 pour Dallas avec le prochain match à domicile, OKC est dos au mur.

Quelle performance collective des Mavericks ! Après avoir réalisé un gros premier quart, avoir été menés de 10 points dans le troisième, Dallas a réalisé une sacrée performance en renversant la situation pour s’imposer. OKC a tenté de revenir dans la partie mais n’est jamais passé devant Dallas dans la dernière période. Plus tranchants dans la raquette, les Mavs ont aussi étés plus lucides en fin de match, à l’image de cette dernière interception de Luka Doncic après une perte de balle qui risquait de faire revenir le Thunder à égalité à deux minutes du terme.

LUKA DONCIC WITH THE STEAL AND FINISH ON THE OTHER END

OKC a pourtant pu compter sur son leader. Le meilleur joueur ce soir, c’était encore Shai Gilgeous-Alexander, auteur d’un match à 31 points, 10 rebonds, 6 passes et 5 contres (!) à 10/23 aux tirs et 2/3 du parking. Malheureusement, l’adresse globale de son Thunder a été un peu juste (38/81) et surtout, c’est dur de s’imaginer remporter un match de Playoffs en étant le meilleur rebondeur de son équipe quand on mesure moins d’1m95 et qu’on ne s’appelle pas Josh Hart. Le deuxième meilleur rebondeur d’Oklahoma ce soir ? C’était Chet Holmgren. L’intérieur d’Oklahoma (13 points à 0/2 de loin) n’a pas réussi à avoir un impact déterminant ce soir en attaque, le plus décevant étant ses 8 prises au rebond sur le match. En presque 35 minutes, c’est insuffisant en Playoffs.

Offensive Rebounding:

Game 1: OKC +5

Game 2: DAL +4

Game 3: DAL +9

Dans les facteurs X attendus, Jalen Williams a déçu dans son volume au scoring (16 points, 8 passes décisives), tandis que Luguentz Dort n’a pas eu l’impact qu’il espérait, enchaînant les flops agaçants et les tirs manqués (2/7 du parking ce soir, 3/9 au global). A Dallas, on a pu compter sur une bonne entame de match de Daniel Gafford (8 points, 3 assists), tandis que Dereck Lively II a assuré en sortie de banc et n’a pas tremblé aux lancers (12 points, 8 rebonds en 27 minutes, à 8/12 aux lancers).

Les Mavericks peuvent dans un premier temps se satisfaire de leur duo de guards. Luka Doncic et Kyrie Irving ont été convaincants en défense, tout en étant très satisfaisant du point de vue de la distribution, dans un match où tous deux ont été plutôt discrets au scoring avec seulement 22 points. Les lignes arrières de Dallas ne sont définitivement pas l’élément défensif facile à cibler annoncé par certains avant les Playoffs.

Luka Doncic today:

22 PTS – 15 REB – 5 AST – 2 STL

Kyrie Irving today:

22 PTS – 5 REB – 7 AST – 58% FG pic.twitter.com/6QhRWNHsKJ

Kyrie Irving today:

22 PTS – 5 REB – 7 AST – 58% FG

Bien sûr, dans le secteur offensif, PJ Washington Jr. a encore été très en vue ce soir, et c’est un élément sur lequel on reviendra plus en détails. Du point de vue spectacle, c’est encore Kyrie Irving qui a été le plus impressionnant. Ses séries de dribbles : pertinents. Ses tirs dans le money time : clutchs. Uncle Drew a encore ajouté à sa besace quelques actions bien bien smooth pour la dinguerie que sera sa mixtape complète de highlights à la fin de sa carrière.

Danse avec Kyrie, danse, danse avec Kyrie.

Kyrie représente un enchaînement de bonnes surprises dans ces Playoffs 2024. Meilleur joueur de la série précédente, il se permet en plus de défendre avec ardeur les extérieurs adverses : 9 points, 2 rebonds et 1 passe à 1/4 de loin pour Josh Giddey ce soir, son adversaire direct. Surtout, il arrive à se sortir du pressing infernal que représente le duo sponsorisé sirop d’érable Shai Gilgeous-Alexander / Luguentz Dort.

Si on m’avait dit que Kyrie Irving pourrait (1) défendre le plomb pendant tout un match et (2) distribuer merveilleusement pour les coéquipiers avant même de parler de son scoring.

Ses Playoffs 2024 sont étincelants pour le moment.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 11, 2024



Petite ombre au tableau pour les Mavericks, Luka Doncic semble clairement en pleine souffrance. Les quatre fers en l’air sur la plupart du match, tombant sur le dos après un entre-deux, les membres inférieurs du Slovène semblent lui faire vivre un calvaire. Interrogé sur ce qui lui faisait mal en sortant du terrain, Luka a déclaré en boîtant :

“Tout me fait mal. Je me bagarre sur ce terrain.”

Déjà incertain pour ce Game 3, les Mavericks vont devoir tout mettre en œuvre pour faire récupérer Luka le mieux possible, Dallas a besoin de lui dans cette série, crucialement.

Luka Doncic clearly was laboring after the game. I asked him during the postgame presser what was hurting as he walked off: "Everything," he said. "I'm just battling out there."

— Brad Townsend (@townbrad) May 11, 2024

Le tournant de la série a-t-il eu lieu ce soir ? Le Thunder n’est pas passé si loin d’une victoire, mais les Mavericks ont réussi à l’emporter, à l’expérience. Chapitre suivant, même endroit, dans la nuit de lundi à mardi à 3h30, dans ce qui sera un autre match clé de ces demi-finales de Conférence à l’Ouest.