Depuis le début des Playoffs NBA, Luka Doncic n’est pas vraiment à 100% physiquement. Le genou grince un peu, la cheville aussi, et le phénomène slovène est officiellement listé comme “incertain” pour le Game 3 de ce soir entre Dallas et Oklahoma City (21h30).

Officiellement, Luka souffre d’une “entorse au genou droit” et de “douleurs à la cheville gauche”. L’insider d’ESPN Tim MacMahon remet ainsi en doute la participation de Doncic à la troisième manche de ce dimanche.

Mavs list Luka Doncic (right knee sprain and left ankle soreness) as questionable for Game 3. pic.twitter.com/uIRip2o4Hn

— Ball Don’t Lie (@Balldontlie) May 10, 2024

Bon, pour être tout à fait honnête, on ne croit pas du tout à un forfait de Luka Doncic ce soir. C’est un Game 3 de demi-finale de conférence, la série est à égalité 1-1, Dallas vient de récupérer l’avantage du terrain, et les Mavs ont l’occasion de mettre un gros coup de pression sur le Thunder en cas de victoire. Autant de raisons qui pousseront sans doute Luka à jouer, peu importe ses bobos du moment.

Reste à voir quelle version de Doncic se pointera ce soir à Dallas. Plutôt celle du Game 1, où Luka a galéré à trouver son rythme ? Ou alors celle du Game 2, dans lequel le Slovène a rebondi avec 29 points, 10 rebonds et 7 passes ?

La réponse à ces questions déterminera sans doute l’issue du match. Et peut-être de la série…

__________

Source texte : ESPN

Luka Doncic came up hobbling after appearing to twist an ankle on this play.

He remained in the game.pic.twitter.com/KWCSKdE2uD

— ClutchPoints (@ClutchPoints) May 10, 2024