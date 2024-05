Après un début de Playoffs tonitruant, les Wolves sont tombés de haut dans le Game 3 face aux Nuggets cette nuit (défaite 117-90). S’il n’a pas été le joueur de Minnesota le plus en difficulté, Anthony Edwards n’a pas non plus évolué à son niveau de superstar. Alors Ant a voulu prendre la responsabilité de la défaite.

En tête 2-0 dans la série après deux victoires à Denver, invaincus depuis le début des Playoffs et poussés par leur public, les Wolves abordaient le Game 3 face à Denver avec énormément de confiance. Peut-être un peu trop ? Possible, vu le scénario de la rencontre. Minnesota a été pris à la gorge par le champion en titre et n’a jamais vraiment vu le jour.

En bon leader, Anthony Edwards a tenu à prendre ses responsabilités pour expliquer la perf’ claquée de son équipe. Voilà ce qu’il a déclaré après le match.

“C’est de ma faute. Je prends la responsabilité de la défaite. J’ai commencé le match sans la moindre énergie, j’étais mou, et je ne peux pas me permettre de faire ça. J’ai laissé tomber mon équipe, mes coachs, les fans. Je serai prêt dimanche.”

Avec 19 points, 6 rebonds, 5 passes à 8/15 au tir, Anthony Edwards est loin d’avoir fait un match catastrophique. Mais en dehors de quelques séquences, Ant n’a pas eu l’impact habituel en attaque. Deux chiffres pour symboliser ça : 0, comme son nombre de lancer-franc tenté, et 5, comme son nombre de turnovers.

C’est le premier gros accroc pour Edwards et les Wolves dans ces Playoffs 2024, et ce sera très intéressant de voir comment ils vont réagir dans le Game 4 de dimanche. Ant l’a déjà annoncé, il sera prêt pour le combat, et on peut donc s’attendre à voir un Edwards beaucoup plus agressif, beaucoup plus tranchant, beaucoup plus déterminé à faire la différence. Reste à voir comment ça se traduira sur le terrain.

L’arrière star doit retrouver le bon équilibre entre 1) prendre les choses en main quand son équipe en a le plus besoin et 2) continuer à bien impliquer ses copains pour que le collectif tourne à plein régime. Dans le Game 3, outre la performance décevante d’Edwards, c’est toute l’attaque des Wolves qui tournait au ralenti alors qu’elle était très performante depuis le début des Playoffs. En face par contre, ça a déroulé chez les Nuggets, et ça a donné un match interdit aux moins de 18 ans.

Réaction attendue demain !

