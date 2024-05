Héros de la victoire des Pacers cette nuit contre New York, Andrew Nembhard a sauvé Indiana en marquant un 3-points improbable à 17 secondes de la fin. Tellement improbable que même lui a du mal à y croire.

Il reste une trentaine de secondes à jouer dans le Game 3 entre Indiana et New York. Le score est à égalité 106-106, et les Pacers – menés 2-0 dans la série – ont absolument besoin d’une victoire pour espérer rester en vie. La suite ? C’est Tyrese Haliburton qui la raconte le mieux.

“Je voulais me préparer à prendre un tir, mais j’ai entendu Thibs (Tom Thibodeau, coach des Knicks, ndlr.) demander une prise à deux. J’ai probablement gardé la balle un peu trop longtemps, j’aurais dû être plus agressif pour attaquer le blitz défensif, j’ai mis Drew (Andrew Nembhard, ndlr.) dans une mauvaise position… mais il a mis un shoot incroyable. Un très très gros shoot. Il a répondu présent quand on en avait le plus besoin.”

En grosse galère avant cette énorme banderille, Andrew Nembhard (seulement 5 points à 2/8 au shoot, et 2 turnovers) ne s’attendait probablement pas à avoir la gonfle dans un moment aussi crucial de la rencontre. Mais elle est venue à lui, il n’a pas eu le temps de réfléchir avec l’horloge qui s’écoulait, et est passé de zéro à héros !

“Quand j’ai eu le ballon, je ne savais pas combien de temps il restait (sur l’horloge des 24). J’ai regardé l’horloge, il ne restait que deux secondes, donc je savais que je devais absolument tirer. J’ai créé un peu d’espace, et j’ai dégainé. J’étais dans le moment présent. Cela m’a un peu choqué, j’étais heureux de voir le tir rentrer.”

Andrew Nembhard a choqué tout le monde, que ce soit lui, ses coéquipiers des Pacers, le public d’Indiana, et surtout les New York Knicks. Sur la possession suivante, après un temps-mort, la star des Knicks Jalen Brunson a tenté de l’imiter en tentant un 3-points impossible, sans succès. “Une terrible décision de ma part” dira Brunson après le match.

Les Pacers s’imposeront finalement 111-106 après deux lancers-francs d’Aaron Nesmith, réduisant ainsi le score de la série à 2-1 avant un Game 4 qui s’annonce énorme dimanche soir (21h30).

Merci qui ? Merci Andrew.

