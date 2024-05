Boosté par les sifflets, Jamal Murray a retrouvé la lumière

Symbole de la faillite des Nuggets lors des deux premiers matchs perdus contre Minnesota, Jamal Murray a aussi symbolisé le réveil du champion en titre. Le meneur de Denver a été hyper tranchant cette nuit, au grand dam du public des Wolves qui n’a pas arrêté de le siffler.

La soirée a été bruyante pour Jamal Murray, devenu l’ennemi public numéro 1 à Minneapolis après avoir balancé une poche de chaud sur le terrain lors du Game 2, un geste hyper dangereux pour les joueurs sur le parquet. Le meneur des Nuggets assure qu’il ne voulait blesser personne, et qu’il a été envahi par la frustration. Insuffisant pour le public du Target Center, qui a fait de Murray sa cible préférée.

Mais pendant 48 minutes, le retour de flamme a été violent.

“Cela m’a vraiment stimulé pendant le match” a déclaré Jamal Murray, grand artisan de la victoire 117-90 de Denver. “Et cela m’aide à rester dans cet état d’esprit. C’est fun. Je prends le challenge, ce moment, à bras-le-corps. Je méritais probablement les sifflets, donc je n’essaye pas de les éviter.”

Auteur de 24 points, 4 rebonds, 5 passes et 3 steals à 11/21 au tir, Jamal Murray a enfin enclenché le mode Playoffs. Et avec lui, c’est toute l’équipe de Denver qui a rappelé au monde qui est le champion en titre.

Le meneur canadien – touché au mollet – semblait déjà bien mieux physiquement que lors des deux premiers matchs. Les Nuggets ont aussi fait en sorte de lui libérer plus d’espaces (en multipliant les écrans) afin de lui faciliter la vie face à la défense étouffante des Wolves. Cela a donné de bonnes opportunités de tirs à Murray, des ouvertures qu’il n’avait pas dans les deux matchs précédents. Et on sait qu’une fois que Jamal préchauffe et trouve son rythme offensif, c’est très difficile de le refroidir.

“Ses coéquipiers ont réussi à le libérer, mais il a été agressif et a marqué des paniers d’entrée. Je pense qu’il adore ce genre de moment où il est le méchant.” – Michael Malone, coach des Nuggets

The @nuggets' trio of Nikola Jokic, Jamal Murray and Michael Porter Jr. combine for 69 points as Denver takes Game 3 in Minnesota!

Jokic: 24 PTS | 14 REB | 9 AST | 3 STL

Murray: 24 PTS | 4 REB | 5 AST | 3 STL

Porter Jr.: 21 PTS | 4 REB | 4 3PM#NBAPlayoffs presented by Google… pic.twitter.com/FuY2zL8dcK

— NBA (@NBA) May 11, 2024

Un Murray en jambes, un Jokic qui fait du Jokic, et un collectif des Nuggets qui tourne (enfin) à plein régime, clairement Denver a remis les pendules à l’heure cette nuit. “Ne sous-estimez jamais le cœur d’un champion” disait Rudy Tomjanovich, en voici une nouvelle preuve.

Mais il faudra une nouvelle performance de ce type, notamment de la part de Jamal Murray, pour pouvoir égaliser ce dimanche dans le Game 4 à Minnesota.

Source texte : ESPN

Boy did the Nuggets benefit from the NBA’s decision not to suspend Murray. He’s been excellent tonight

— Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) May 11, 2024