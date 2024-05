Jamal Murray a perdu son basket… et ses nerfs

Dans la large défaite des Nuggets face à Minnesota cette nuit (106-80), Jamal Murray est probablement celui qui a le plus souffert face à la défense étouffante des Wolves. Non seulement il n’a pas vu le jour sur le terrain, mais en plus le meneur de Denver a perdu ses nerfs en jetant une poche de chaud sur le parquet quand il était sur le banc…

Jamal Murray a passé une très mauvaise soirée.

Déjà pas à 100% à cause de son mollet, le lieutenant de Nikola Jokic a été malmené tout le match par la défense des Wolves. De Nickeil Alexander-Walker à Jaden McDaniels en passant par Anthony Edwards et Mike Conley, les Loups ont rendu la vie impossible à Murray, qui a terminé avec seulement 8 points à 3/18 au tir (0/4 de loin) et 4 turnovers.

Nightmare pic.twitter.com/Uh48p6gAKI

— Russillo (@ryenarussillo) May 7, 2024

The NBA's No. 1 ranked defense for a reason 🔒

Wolves in control early seeking a 2-0 series lead on TNT! pic.twitter.com/YeCnkgTvyL

— NBA (@NBA) May 7, 2024

Bon par contre Jamal Murray là c’est pas à « pas 100% » qu’il est.

C’est plus chaud que ça. Il y est pas du tout physiquement. Peux pas tenir dans cette série si là il est au max.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2024

Frustré par la défense hyper physique des Wolves et le manque de coups de sifflet des arbitres, Murray n’y était pas. Pire encore, il a laissé la frustration prendre le dessus, lui qui a jeté – depuis le banc de touche – une poche de chaud sur le terrain pendant le deuxième quart-temps. Un geste “dangereux” et “inexcusable” selon le coach des Wolves Chris Finch, et un geste qui aurait dû être sanctionné d’une faute technique (Murray n’a pas été puni pendant le match, mais devrait écoper d’une amende).

Jamal Murray throws a heat pack pic.twitter.com/JDADMojQgp

— Rob Perez (@WorldWideWob) May 7, 2024

Après la rencontre, Nikola Jokic a déclaré que c’était de la responsabilité de chacun de ne “pas perdre ses nerfs” quand les choses ne vont pas dans le bon sens.

Jamal Murray, lui, n’a rien dit puisqu’il ne s’est même pas pointé en conférence de presse…

__________

Source texte : ESPN

Jamal Murray tonight:

🧱 Threw a heat pad at the ref

🧱 Made a money sign to the refs

🧱 Clapped in their face twice

Received 0 technical fouls. pic.twitter.com/HHmLKFpwXi

— BrickWrld (@BRICKW0RLD) May 7, 2024