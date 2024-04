Les Nuggets n’ont pas réussi à conclure la série face aux Lakers samedi soir, et doivent donc se coltiner un Game 5 à Denver pour accéder au second tour. Game 5 qu’ils pourraient jouer sans Jamal Murray, touché au mollet.

Jamal Murray n’a pas connu une saison facile, victime de plusieurs petits bobos qui l’ont limité à 59 matchs en régulière. Et malheureusement, ça recommence en Playoffs.

Selon ESPN, le meneur des Nuggets est listé comme “incertain” pour le Game 5 de ce soir entre Denver et Los Angeles. La raison ? Le mollet gauche tire un peu. Une blessure qui explique peut-être le 9/23 au tir de Jamal lors du Game 4, remporté par les Lakers. Sur l’ensemble de la série, Murray ne tourne qu’à 21,5 points à 38% au tir. Des chiffres loin de sa production habituelle en Playoffs, même s’il a planté un énorme buzzer-beater dans le Game 2.

🚨INJURY UPDATE🚨

Jamal Murray is QUESTIONABLE for tomorrows game with a left calf strain pic.twitter.com/yyIxtIZCKr

— Nuggets Lead (@NuggetsLead) April 28, 2024

Officiellement, on parle d’une contracture au mollet. Et qui dit contracture dit risque d’aggravation si on force trop dessus. D’où le statut “incertain” pour la cinquième manche de ce soir. En cas d’absence, l’attaque des Nuggets se retrouverait forcément affaiblie puisque Denver ne pourrait pas profiter de son two-man game létal entre Murray et Nikola Jokic. Dans le même temps, côté Lakers, Jarred Vanderbilt (pied) pourrait lui faire son retour pour offrir une arme supplémentaire à Los Angeles en défense.

On surveillera de près le statut de Jamal Murray au cours des heures à venir. Les Nuggets ont un peu de marge dans leur série face aux Lakers (3-1), mais ils ne veulent pas accorder trop de confiance à la bande de LeBron James et Anthony Davis. Car une deuxième victoire de suite pour Los Angeles, avant un retour en Californie pour un potentiel Game 6, pourrait clairement faire basculer le momentum…

Source texte : ESPN