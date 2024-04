Le Français Lucas Dufeal (Vichy) se présente également à la Draft

Formé à Cholet Basket et membre actuel de l’effectif de Vichy (Pro B), Lucas Dufeal s’est officiellement présenté à la Draft NBA 2024. Membre de la génération 2003 titrée au championnat d’Europe U20 l’été dernier, l’idée est surtout de susciter de la curiosité autour de son nom, puisqu’il n’apparaît pas dans les mocks à l’heure actuelle.

Après Ilias Kamardine et Noah Penda, Lucas Dufeal est le troisième joueur de Vichy à se présenter à la Draft. Prêté par Cholet Basket pour deux saisons en Pro B, histoire de se faire de l’expérience, l’ailier-fort de 2m04 veut créer un peu d’émulation autour de son nom, sans doute pour que les scouts et les équipes NBA regardent d’un peu plus près son CV et son basket.

Lucas Dufeal se déclare à la Draft NBA 2024 🙌

« Jamais deux sans trois », après Noah et Ilias, c’est Lucas (prêté par @CB_officiel) qui s’inscrit à la Draft. C’est donc le 3e joueur évoluant sous nos couleurs cette saison à tenter l’aventure 🙏#JAV #retourauxsources #PROB pic.twitter.com/vx3dz5VAgl

— JA Vichy Basket (@jav_basket) April 29, 2024

Pas encore profil majeur en termes de jeu dans la seconde division du basket français (7,7 points à 60,2% au tir, 4,9 rebonds, 1,7 passe décisive et 1,9 contre) il pourra tout a fait retirer son nom d’ici au 16 juin. C’est d’ailleurs, à l’heure actuelle, l’opération qui semble la plus probable.

Membre du 5 majeur de la saison 2022-23 en Espoirs Élite, le jeune martiniquais a encore deux saisons maximum pour travailler son basket avant d’être automatiquement éligible à la Draft. Peut-être que cette annonce lui permettra d’attirer quelques paires d’yeux curieux la saison prochaine à Vichy.

Source : JAV