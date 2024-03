Preview JL Bourg – Cholet Basket (18h30) : duel au sommet entre Zaccharie Risacher et Tidjane Salaün !

En fin d’après-midi, la JL Bourg reçoit Cholet Basket à Ekinox. Un match attendu pour le duel entre Zaccharie Risacher et Tidjane Salaün. Les deux prospects français sont respectivement annoncés 1er et 10e de la Draft 2024, et la salle risque d’être bondée de scouts NBA venus voir les pépites. Pépite sur le verre à moitié cerise : TrashTalk sera aussi sur place !

Un match de LNB sur le NBA League Pass ? Oui, messieurs dames. Et il sera sans doute regardé par pas mal de monde outre-Atlantique, puisqu’il oppose deux prospects potentiellement dans le top 10 de la Draft 2024. Le premier ? Zaccharie Risacher (JL Bourg), annoncé numéro 1 depuis plusieurs semaines par ESPN. Une merveille de joueur, homme à tout faire sur un terrain (avec brio), déjà dominant en championnat de France comme en Coupe d’Europe. D’ailleurs, son profil complet rédigé par Giovanni Marriette, envoyé spécial à Bourg (prononcé Bourk) tout au long de la saison, est disponible ici.

Est-ce qu’on sera aux premières loges pour voir le duel entre deux des plus grosses pépites mondiales ?

La réponse est dans la question 🙃 https://t.co/QdAbQ5B4MP

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) March 9, 2024

Passons au second garçon que tant de scouts vont scruter ce soir : Tidjane Salaün. Phénomène physique de 2,06m, il impressionne depuis le début de saison par son tir à 3-points, et surtout sa défense ultra-intense qui fait cauchemarder les adversaires de Cholet Basket. Il sort de l’une de ses meilleures performances de la saison, en Basketball Champions League, où TrashTalk – qui le suit également sur place cette saison – était présent. Le profil complet arrivera très vite sur le site, au passage.

Zaccharie Risacher ⚔️ Tidjane Salaun

💎 2 pépites du championnat.

🇫🇷 2 joueurs français annoncés dans le Top 10 de la prochaine Draft NBA.

RDV samedi à 18h30 sur @skweektv pour @JLBourgBasket – @CB_officiel 🍿 pic.twitter.com/fxKvg6f4eH

— LNB (@LNBofficiel) March 8, 2024

Tiens, si vous êtes à Ekinox ce soir, tout d’abord, sachez que vous avez beaucoup de chance. Deuxièmement, prenez un petit manuel d’anglais facile, si jamais vous êtes une tanche dans la langue de Shakespeare. Pourquoi ? Parce que les scouts NBA vont se presser dans l’Ain pour voir les deux prospects d’un coup. Mercredi, Arturas Karnisovas a assisté au match Cholet – Tofas dans les Mauges. Les Spurs, les Raptors ont déjà été voir Zaccharie. Ce soir, ce sont sans doute plusieurs franchises qui seront là pour épier les faits et gestes de chacun des deux phénomènes. Coup d’envoi ? 18h30, soyez à l’heure !