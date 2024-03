Un duel Trae Young vs Caitlin Clark au concours à 3-points la saison prochaine ?

Après Stephen Curry vs Sabrina Ionescu au All-Star Weekend 2024, est-ce qu’on aura droit à un duel Trae Young vs Caitlin Clark l’année prochaine ? Visiblement, ça discute en coulisses…

Le succès du duel Curry vs Ionescu (meilleur moment du All-Star Weekend 2024, sans débat possible) pourrait faire des émules.

Il y a quelques jours, Trae Young a laissé entendre lors d’une interview avec Bleacher Report qu’il serait chaud pour affronter l’incroyable shooteuse de l’université d’Iowa. Et qu’est-ce qu’on apprend aujourd’hui ? Qu’il y a eu des discussions concernant l’implication de Caitlin Clark et “d’un joueur NBA” pour le concours à 3-points l’année prochaine. C’est Andre Iguodala, nouveau directeur exécutif du syndicat des joueurs, qui a vendu la mèche sur son podcast avec Evan Turner.

Andre Iguodala suggests adding Damian Lillard and Caitlyn Clark to the three-point competition alongside Sabrina Ionescu and Stephen Curry.

(Via @pointforward)

— NBA Beyond Court (@NBABeyondCourt) March 8, 2024

Alors qu’on devrait avoir droit à un remake entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu, Caitlin Clark pourrait aussi faire partie de la fête au All-Star Weekend 2025 à San Francisco, potentiellement contre Trae Young.

Ice Trae et Clark ont quelques points communs. L’un comme l’autre ont terminé une saison universitaire en étant à la fois meilleur marqueur et passeur de la NCAA. Et tous les deux aiment envoyer des banderilles du logo. De quoi pouvoir proposer un duel hyper excitant, dans lequel Trae Young ne serait probablement pas la plus grande star.

CAITLIN CLARK MESSIEURS DAME 🙌

La légende d'Iowa devient la meilleure marqueuse de l'histoire de la NCAA féminine sur ce tir et bat son record de points en carrière (49) contre Michigan.

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) February 16, 2024

Devenue récemment la meilleure marqueuse de l’histoire de la NCAA (hommes et femmes confondus), et la shooteuse à 3-points la plus prolifique all-time sur une saison (hommes et femmes confondus, devant un certain Stephen Curry), Caitlin Clark enflamme les parquets universitaires à chaque match tout en mettant de plus en plus la lumière sur le basket féminin. Son nom est sur toutes les lèvres, elle repousse les limites de sa discipline, et attire même Travis Scott dans l’Iowa.

“J’adorerais l’affronter. Mais je devrais m’entraîner beaucoup plus que ce que j’ai pu faire pour les précédents concours à 3-points.” – Trae Young

Alors, rendez-vous en 2025 pour le duel Ice Trae vs Caitlin ?

Sources texte : podcast Point Forward, Bleacher Report

"I've gotten to talk to her… I'd have to definitely practice a lot more than I have for these previous 3-point competitions."

Trae Young says he would love to face Caitlin Clark in a 3-point contest 🍿

Who would win if it happens?

(via @TaylorRooks)

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 8, 2024