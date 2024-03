Joueur NBA le mieux payé à la fin des années 1990 et véritable symbole du sport-marketing depuis plusieurs décennies, Michael Jordan est le GOAT dans la catégorie des athlètes ayant accumulé le plus de revenus depuis qu’ils sont professionnels. MJ totalise à l’heure de ces lignes… 3,75 milliards de gains.

L’étude a été réalisée par Sportico, site spécialisé dans le business du sport et qui vient tout juste de sortir son Top 50 des sportifs les mieux payés de l’histoire. Pour arriver à ce classement, Sportico a pris en compte les revenus liés aux salaires, sponsors, droits d’image, capitaux, royalties, prize money et autres primes, tout ça depuis le début de la carrière professionnel de l’athlète jusqu’en 2023.

Michael Jordan et les sportifs les mieux payés de l’histoire

Michael Jordan : gains estimés à 3,75 milliards de dollars (compte tenu de l’inflation) Tiger Woods : 2,66 milliards Cristiano Ronaldo : 1,92 milliard Arnold Palmer : 1,76 milliard LeBron James : 1,7 milliard Jack Nicklaus : 1,67 milliard Lionel Messi : 1,67 milliard David Beckham : 1,5 milliard Roger Federer : 1,49 milliard Floyd Mayweather : 1,48 milliard

Le classement complet de Sportico

Alors que les salaires NBA n’ont jamais été aussi élevés qu’aujourd’hui, Michael Jordan reste au sommet du classement. Cela s’explique par le fait que la grande majorité des revenus de Jojo ne proviennent pas de son salaire quand il était la plus grande des superstars NBA (un peu moins de 100 millions de dollars “seulement” en carrière), mais de son deal avec l’équipementier Nike/Jordan Brand.

D’après Sportico, Jordan Brand a totalisé 6,6 milliards de revenus rien que sur l’année 2023, un montant quasiment trois fois plus élevé qu’en 2015. Pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer ce que ça signifie pour le porte-monnaie de MJ. Vous ajoutez à ça les autres sponsors avec lesquels Jordan s’est associé il y a de nombreuses années (Gatorade, Upper Deck…), et ça donne environ 3,75 milliards de gains au total.

On rappelle également que Jordan a récemment vendu ses parts des Charlotte Hornets, lui qui était le propriétaire majoritaire de la franchise entre 2010 et 2023. Malgré les résultats éclatés des Hornets durant cette période, Jojo a profité de la hausse globale des valeurs de franchises NBA pour faire un bénéfice de quasiment 2,3 milliards de dollars (pas inclus dans les totaux de Sportico).

Michael Jordan made $94M in playing salary during his NBA career and another $2.6B from endorsements to head @Sportico's look at the highest-paid athletes of all time.

— Kurt Badenhausen (@kbadenhausen) March 7, 2024

Après Jordan, le second basketteur sur la liste est LeBron James, qui va bientôt devenir le premier joueur NBA à totaliser 500 millions de dollars en salaire sur l’ensemble de sa carrière. Le King pèse aujourd’hui 1,7 milliard au total lorsqu’on prend en compte l’ensemble de ses sponsors (Nike en tête). Prochain objectif pour LeBron ? Devenir propriétaire d’une franchise NBA pour peser encore plus, à l’image de Jojo avant lui.

Source texte : Sportico