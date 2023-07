On le savait déjà, c’est désormais officiel : les Charlotte Hornets de Michael Jordan ont été vendus à un nouveau groupe d’investisseurs. La vente a été approuvée lors d’un vote du Board of Governors de la NBA ce week-end, quasiment à l’unanimité (29 votes sur 30).

On peut désormais le dire, Michael Jordan n’est plus le propriétaire majoritaire des Charlotte Hornets.

Comme indiqué par ESPN, la franchise de Caroline du Nord est désormais dans les mains d’un groupe mené par Rick Schnall (co-président de Clayton, Dubilier & Rice, une société de capital-investissement, et propriétaire minoritaire des Atlanta Hawks) et Gabe Plotkin (fondateur de Melvin Capital Management, une société de gestion de placements, et propriétaire minoritaire des Hornets).

Le montant de la vente ? Aux alentours des 3 milliards de dollars.

Si Michael Jordan va garder des parts au sein de la franchise, cette vente met fin à une période de 13 années où MJ était le seul ancien joueur NBA à être propriétaire majoritaire d’une franchise, ainsi que le seul Afro-américain. C’est donc un vrai tournant, bien que la franchise de Charlotte n’ait pas accompli grand-chose durant l’ère Jordan, bien au contraire (seulement deux participations en Playoffs, aucune série gagnée).

Mais malgré les résultats médiocres des Bobcats/Hornets depuis 2010, la franchise a vu sa valeur grimper en même temps que celles des autres franchises NBA, surfant sur la grosse hausse des revenus au sein de la Ligue au cours de la dernière décennie. Jojo vient ainsi de se faire un bénéfice de 2,7 milliards de dollars, lui qui avait racheté les Hornets pour “seulement” 275 millions de billets verts en 2010.

