Kyle Anderson devient le premier basketteur de l’histoire naturalisé Chinois

C’était dans les papiers depuis un bout de temps déjà : ce lundi, Kyle Anderson est enfin devenu citoyen chinois. Ça la fout un peu bizarre si vous découvrez l’information au travers de ces lignes, mais on est désolé. Le monde du sport révèle parfois des inattendus sur fond de tentative de greatness.

Kyle Anderson est Chinois, et non, la Coupe du Monde 2023 – qui se tiendra du 25 août au 10 septembre prochain – n’y est pas pour rien.

Ce lundi, la Chinese Basketball Association (CBA) a annoncé la naturalisation de « Li Kai’er », connu partout ailleurs sous le nom de Kyle Anderson. Ce premier pseudonyme est en réalité son nom chinois. Le second est finalement catalyseur de l’étonnement général : Kyle Anderson, américain de naissance, n’ayant jamais quitté le sol étasunien pendant sa carrière, viendrait de troquer ses chances de Team USA pour une sélection chinoise aux résultats incertains ? Par « ses chances de Team USA », on entend que l’ailier des Wolves aurait pu – pourquoi pas – candidater à une place au sein d’un groupe cainri moins garni qu’à l’accoutumée. Ne serait-ce que pour les évidents services rendus à la NBA au long de ses neuf années passées en son sein. Kyle Anderson est un nouveau vétéran de 29 ans à l’expérience non négligeable. Sa vision du jeu et sa technique auraient pu être des atouts considérables sur format FIBA. Ils le seront très probablement, mais pas au service de l’Oncle Sam.

Quel lien Kyle Anderson entretient-il avec la Chine ? Sa grand-mère maternelle est née en Jamaïque d’un père chinois et d’une mère jamaïcaine. Il y a cinq ans, Kyle s’est rendu en Chine pour y découvrir cette branche de ses origines, et avait donc reçu le nom de « Li-Kaier » par l’un de ses cousins, rencontré dans la province de Shenzhen. Avec cette naturalisation, la boucle semble bien bouclée.

Point importantissime à relever, la législation chinoise est stricte en matière de double-nationalité. Selon le site de l’Ambassade de France, « le droit de la nationalité en Chine n’admet pas la plurinationalité. Tout ressortissant chinois qui acquiert une nationalité étrangère est susceptible de perdre la nationalité chinoise ». Et vice-versa donc. Il se pourrait – même si rien n’a encore été confirmé – que Kyle Anderson ait perdu la nationalité américaine au profit de sa terre spirituelle d’accueil.

Alors…

Alors compte tenu du sacrifice que représente une perte de nationalité américaine, il ne sera sans doute pas laissé vain. Kyle Anderson devrait disputer la Coupe du Monde 2023 sous ses nouvelles couleurs. La Chine a déjà annoncé une équipe de 18 joueurs pour le tournoi, mais la FIBA précise que les listes ne seront définitives qu’après une réunion technique qui ne s’est pas encore tenue. Le dénouement attendu reste donc le suivant : Slo-Mo, invité de dernière minute au sein du groupe B (Chine, Porto-Rico, Serbie et Soudan du Sud), pour tenter d’honorer le meilleur parcours de l’histoire de sa nouvelle sélection. Une 8e place au Mondial de 94.

#Breaking: China Basketball Association (CBA) confirmed on Monday that #NBA basketaballer Kyle Anderson, or known by his Chinese name Li Kai’er, has received Chinese nationality. Kyle Anderson’s Great-Grandpa is a Chinese national from Shenzhen.pic.twitter.com/Gytm7oEppY

— Zhang Meifang (@CGMeifangZhang) July 24, 2023