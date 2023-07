C’était pressenti, attendu et c’est désormais officiel : Nikola Jokic ne disputera pas la Coupe du Monde 2023 selon Mozzart Sport. Le joueur en a informé sa fédération et son entraîneur il y a quelques jours d’après la presse serbe.

Oh la grosse bombe lâchée à un mois du début du Mondial ! Récemment champion NBA et MVP des Finales avec Denver, Nikola Jokic a décidé de faire une croix sur la compétition qui se déroulera en Asie du 25 août au 10 septembre. La raison ? Le pivot a besoin de repos, lui qui sort d’une saison longue de 10 mois sans véritable pause.

Nikola Jokic reportedly will not be part of the 🇷🇸 Serbian national basketball team at the upcoming World Cup 👀 pic.twitter.com/Vo2uHk5Pnm

— BasketNews (@BasketNews_com) July 23, 2023

Dès la victoire de son équipe en Finales NBA, on a senti que Jokic n’avait qu’une envie : rentrer au pays et prendre des vacances auprès de sa famille (et de ses chevaux). Le lendemain du titre des Nuggets, le média américain The Athletic avait d’ailleurs annoncé que la participation du Joker au Mondial était incertaine en raison d’une importante fête familiale prévue durant la compétition. Ça sonne un peu comme une excuse bidon, mais connaissant le bonhomme, on ne serait pas étonnés.

Son absence est un énorme coup dur pour la Serbie, qui perd son meilleur joueur et pivot titulaire. L’an dernier lors de l’Euro, Jokic avait excellé, affichant une moyenne de 21,7 points, 10 rebonds et 4 passes de moyenne sur la compétition. Mais il n’avait pas pu empêcher l’échec collectif de son équipe, battue dès les quarts de finale par l’Italie. Les Serbes attendent une médaille dans une grande compétition depuis 2017 (2eme place à l’Euro)… et ce ne sera probablement pas pour cette année, d’autant qu’ils devraient être privés de deux autres joueurs majeurs, Vasilije Micic et Nikola Kalinic.

Ils pourront en revanche compter sur Bogdan Bogdanovic, qui fait son retour en sélection et récupère le brassard de capitaine. En compagnie de son sélectionneur Svetislav Pesic, le joueur des Hawks aurait d’ailleurs tenté de convaincre Jokic de revenir sur sa décision, sans succès. La Serbie, qui affrontera la Chine, le Soudan du Sud et Porto Rico en phase de groupe, devra donc composer sans sa star pour ce Mondial !

