Hier soir Kyrie Irving a mis un peu de shine sur une période habituellement peu propice à la lumière NBA. Hier soir Kyrie Irving a participé à un match de Drew League, et il y a particulièrement brillé. En même temps, on parle quand même de… Uncle Drew.

Ah la Drew League, respiration essentielle au cœur d’étés suffocants lors desquels un fan de NBA est privé de sa drogue. On y joue un peu au basket, la pression du quotidien n’y est pas présente mais les frissons liés à notre sport favori si, surtout quand des têtes un peu connues montrent le bout de leur nez.

Au fait c’est quoi la Drew League ? Une compétition estivale donc, ayant lieu chaque été à Los Angeles et ce depuis 1973. Petit calcul rapide, on fête donc cette année les 50 ans dudit tournoi.

Kobe Bryant, Kevin Durant, LeBron James, DeMar DeRozan, James Harden, Paul Pierce, Chris Paul, Trae Young, nombreuses sont les stars qui se sont essayées à ce circuit semi-pro, pour garder la forme principalement, et/ou passer du temps avec leur crew, et cette année c’est donc le nom d’un sacré numéro qui s’est retrouvé sur le parquet hier sous le maillot des Nationwilde Souljas. Le nom ne s’invente pas, et cet homme c’est Kyrie Irving, meneur des Dallas Mavericks et connu à la fois pour être l’un des (le ?) meilleurs dribbleurs de l’histoire et l’un de ses meilleurs meneurs tout court, connu également pour avoir pris l’habitude de désarçonner l’opinion publique avec des prises de positions, déclarations ou comportements… très propres à lui.

Cela n’empêche qu’hier soir, sur le parquet de la Drew League, Monsieur Kyrie – Uncle Drew de son nom “Pepsi” – a ambiancé le public et a même lâché une stat inédite en devenant le premier joueur de l’histoire à poser un triple-double en Drew League. 23 points, 13 rebonds, 11 passes, parce que quand Kyrie joue, il se passe toujours quelque chose.

Envoyez les highlights, ça fait du bien le dimanche matin, ça rafraichit un peu en plein été. Uncle Drew League time !