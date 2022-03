Ce qui est particulièrement plaisant avec la NBA, c’est qu’il se passe très rarement… ce que l’on pensait qu’il se passerait. Cette nuit à Brooklyn ? Le Barclays Center n’avait d’yeux que pour le banni local, Kyrie Irving, enfin autorisé à jouer à la maison malgré son défaut de vaccin. A l’arrivée un meneur a bel et bien étincelé sur le parquet, mais ce meneur ce fut LaMelo Ball.

28,5 points de moyenne, une perf à 50 pions et une autre à 60. La saison de Kyrie Irving était jusque-là une saison d’intermittent du spectacle mais lorsqu’il a chaussé les sneakers le magicien des Nets nous a émerveillé. Quasiment à chaque match. Pour cette première au Barclays Center il ne pouvait en être autrement, se disait-on, mais à quinze jours du Playoffs, et du play-in tournament pour nos deux équipes du soir, il y avait surtout un match de basket à jouer et des messages à envoyer. On n’est pas en train de dire que les Charlotte Hornets ont récupéré le lead psychologique face aux Brooklyn Nets de Kevin Durant hein, mais cette nuit les patrons jouaient en turquoise, et le patron des patrons avait 20 piges. 20 piges bordel.

Une partition parfaite, et cerise sur le gâteau elle fut teintée de ces « petits plus » qui font le sel d’une grosse perf. Bien aidé par l’apport capital de P.J. Washington, incroyable jeu de mot géographique au passage, LaMelo aura mis deux petites heures à rappeler qu’en cas de Nets – Hornets au play-in il faudra tout de même éviter de venir en claquettes côté Brooklyn. 33 points, 7 rebonds, 9 passes, 3 steals pour le très jeune meneur des Frelons, 7/12 du parking, en direct du siège conducteur de la Mehari de Kyrie Irving. Un troisième quart-temps phénoménal, lors duquel il plantera cinq tirs de loin notamment, dont l’un d’eux à neuf mètres et dans le tarin justement d’un Kyrie trop fainéant. Un autre en finissant le cul par terre dans le corner, un dernier avec le viseur de KD, et ces sourires, et ces célébrations, pas irrespectueuses hein, juste synonyme de bonheur pour un gamin à qui tout réussissait. En face ? Andre Drummond se prenait parfois pour Karl Malone grâce à une match-up gentillette mais le duo KD / Kyrie cumulait en fin de soirée à un piteux 15/48 au tir, insuffisant pour tenir face à la furia drivée par le plus doué des frères Ball.

Au final les Hornets auront simplement profité du plus gros problème à régler pour les Nets, leur défense, et ce matin nous voici avec deux équipes en 39-36, tranquillement installées à la huitième et neuvième place de l’Est, celles qui vous offrent un ou deux matchs couperet pour mériter les Playoffs. Possible que Nets et Hornets s’y retrouvent, lors de ce play-in, et LaMelo Ball et ses gars y joueront peut-être un peu plus que la victime désignée. 20 ans, bordel.