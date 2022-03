L’instantané d’histoire était l’un des moments les plus attendus de la soirée, mais la nouvelle défaite des Lakers, qui plus est face à un concurrent direct à l’Ouest, vient une nouvelle fois jeter un froid sur la légende qui s’écrit pourtant chaque soir sous nos yeux. LeBron James est un crack mais les Lakers craquent, épisode… on ne sait plus combien.

Est-ce qu’on a l’impression de se répéter ? Oh que oui. Alors autant vous prévenir, on ne parlera ici que de ce nouveau milestone de ce déglinguo de LeBron James, parce que, aussi, on vous raconte le match plus en détail juste ici. Ce qu’on

peut dire aussi ? C’est qu’à force de… forcer, LeBron a fini par se faire un bobo à la cheville. Que ce n’est pas forcément pour ça que les Lakers ont perdu, mais que la calvasse californienne a déclaré en postgame qu’il souffrait quand même pas mal, ça c’est une info médicale bien précise. Mais ne balivernons plus, ce qui nous intéresse ici c’est donc ceci : LeBron fuc**ng James est devenu cette nuit le premier homme à passer la barre – légendaire – des 37 000 points en carrière, quelques jours après être devenu le deuxième scoreur le plus prolifique de l’histoire derrière le bientôt plus intouchable Kareem Abdul-Jabbar.

37,000 points.

37 years old. LeBron James just keeps going. pic.twitter.com/OxFVsDQ5i0 — NBA (@NBA) March 27, 2022

37 000 points. 37 024 points exactement. 6 411 du parking, 7 827 de la ligne des lancers et donc 22 786 dans le champ, dans un champ de patates parfois, mais, wow, 37 024 points… Cette nuit c’est sur une bombinette à neuf mètres que le King a passé le milestone aussi attendu que prévu, à un moment du match où les Lakers n’avaient pas encore décidé de se saborder face, notamment, à l’ancien de la maison Brandon Ingram, de retour pour jouer un mauvais tour à son ancien chef de file.

39 points, 14/27 au tir, 7/13 de loin, 4 pénaltys sur 6, hashtag que voulez-vous qu’il fasse de plus. 37 piges, 37K, 37 raisons de s’incliner devant sa grandeur mais 37 raisons aussi de s’inquiéter pour le printemps du Roi, qui pourrait bien s’arrêter beaucoup plus tôt que prévu car, incroyable phrase, les Pels et les Spurs ont les dents longues en cette fin de mois de mars, et si le retour d’Anthony Davis, prévu pour avril, fera évidemment passer la franchise angeline dans la catégorie du dessus, disons que ça ne servira pas à grand chose si les Lakers terminent la régulière à la onzième place…

Il manque désormais 1 363 points à LeBron James pour devenir le plus grand scoreur de l’histoire de la NBA. Une saison pleine en gros. L’idéal serait maintenant d’allier l’utile à l’agréable en allant chercher cet incroyable record sans forcément passer pour un cocu tous les soirs de l’année. Il a ses torts, parce que ça ne doit pas non plus être facile tous les jours, collectivement, d’évoluer aux côtés d’un chasseur de record, mais, merde à la fin, esta posible « d’offrir » à LeBron James la fin de carrière qu’il mérite ?