A match rigolo, titre rigolo. Et tant qu’à pousser le vice un peu plus loin, le mot rigolo ne serait-il pas lui-même le plus rigolo des mots ? Ça c’est plutôt de la philo, alors philo filons plutôt sur le récap, avant de filer filer… au dodo.

Lakers – Wizards, dernier match de la soirée, et un match que l’on guettait pour un fait notamment : les 40 000 points en carrière pour LeBron James. On vous rassure tout de suite et on vous l’avait un peu teasé parce qu’on connait les bails : LeBron n’a pas atteint les 40K cette nuit mais s’en est tout de même sacrément approché, c’est qu’il commence à être un sacré gestionnaire en évènementiel ce loulou-là.

Pourquoi ce match a-t-il été si original ? Déjà parce que bien souvent les Lakers c’est du spectacle, mais quand on les oppose à une équipe qui n’a gagné que 3 des ses 28 matchs en 2024 et qui reste sur une belle série de 13 défaites de suite, ça donne tout de suite du grain à moudre à notre esprit torturé. Et qui le devient encore plus – torturé – lorsque l’on se rend compte que ce match est équilibré, et qu’il l’est – de surcroit – grâce à un Jordan Poole ressuscité.

Sympa le nouveau Quentin Dupieux non ?

Un match que l’on qualifiera tout du long de “spectacle”, du genre de ceux dont on se fout du résultat, même si – on se répète – on surveillait tout de même du coin de l’œil la colonne scoring de LeBron. LeBron James qui finira par mettre la main sur le match mais à sa manière, en préparant le tapis rouge pour la prochaine échéance, samedi contre Denver ou lundi face au Thunder. Tapis rouge posé en permettant à Anthony Davis de claquer l’une de ses plus grosses démos de la saison (40 points, 15 rebonds, 4 passes, 3 contres), tandis que ses 31 points venaient faire écho quant à eux à un money time de patron (faute offensive provoquée, chase down block et gros trois dans le clutch).

LeBron James denies the dunk attempt in overtime 🚫

Wizards-Lakers | Live on the NBA App

LeBron James ties it up from deep in overtime for 30 PTS!

Wizards-Lakers | Live on the NBA App

Jordan Poole aura bien tenté de raviver la flamme (laquelle mdr ?) mais enverra une Jordan Brique au buzzer avant la prolongation, et c’est finalement sur un ultime shoot raté de Kyle Kuzma que les Lakers termineront la soirée avec le sourire, une victoire en poche et l’assurance que la prochaine soirée des Angelinos sera avant tout… LeBronesque.