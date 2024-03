Le remake des Finales NBA 2023 avait tout pour nous offrir un excellent match. Denver est en forme, Miami est en grande forme, et les deux équipes s’étaient données rendez-vous à 1 600 mètres au-dessus du niveau de la mer pour un match en haute altitude. Et au final, malgré les intempéries, ce sont bien les Nuggets qui l’ont emporté pour reprendre là où on avait laissé ces deux formations en juin.

Si les Nuggets se sont imposés cette nuit, ils peuvent fortement remercier Michael Porter Jr. L’ailier a été impérial pendant trois quart-temps, scorant bucket après bucket sur la tête de défenseurs du Heat qui ne pouvaient pas y faire grand chose. Trop grand, trop haut quand il shoote, on peut le gêner au maximum mais tout dépend finalement grandement de lui et son poignet toujours efficace. Jamal Murray s’étant blessé à la cheville au deuxième quart, MPJ devait prendre la relève et ça a été parfaitement fait. Problème, il va s’éteindre dans le quatrième alors qu’il était parti pour un quarton. Une baisse de régime qui coïncide avec le ralentissement des Nuggets… qui seront alors à portée de tir du Heat tout au long de cette dernière période. A noter tout de même que MPJ a été bon de l’autre côté du terrain et ce, de manière constante. Eh oui, tout arrive à point nommer qui sait défendre… C’est pas ça l’expression ?

https://t.co/PJMZGk8KCi pic.twitter.com/RtMrux5R90

— Denver Nuggets (@nuggets) March 1, 2024

Dans ces cas-là, on appelle normalement le héros local Nikola Jokic, mais un gros vilain s’appelant Bam Adebayo a fait cette nuit un taf monstrueux sur le Joker. Bam a limité le double MVP à seulement 18 points à 6/15 au tir, chose très inhabituelle pour lui. Une défense absolument clinique que ce soit en 1 contre 1, sur pick-and-roll, les yeux fermés, dans n’importe quelle situation. Si le Heat se retrouve avec une défaite ce matin, il aura néanmoins fait un taf énorme et peut tout de même être fier. Mais Niko reste Niko. Deux shoots très durs rentrés alors que son équipe est en galère et est en train de se faire remonter en fin de match, et un relais idéal parfaitement secondé par tout le collectif des pépites du Colorado.

Aaron Gordon a commencé très fort, roulant sur les mismatchs les unes après les autres. KCP a aussi fortement contribué à cette victoire à l’arrachée avec 18 points dont un trey dans le corner précieux en fin de match. Mais si ce match a été si dur, c’est en grande partie grâce à l’adversité proposée par les hommes d’Erik Spoelstra. Quelle équipe se relève tranquille d’un -16 dès le premier quart à Denver ? Pas grand monde si on doit être honnête, mais ce Heat là en fait partie. Toujours collés à tes basques, ils ne te lâchent jamais et ça te souffle sur la nuque à chaque occasion. Le Miami “Lance Stephenson” Heat pour changer les rôles.

TOUGH bucket pic.twitter.com/NehbeTJfVF

— Denver Nuggets (@nuggets) March 1, 2024

Menés par deux fois de plus de dix points, les Floridiens ont toujours eu les ressources et auraient même pu s’imposer au finish. Le braquage de pépites n’aura pourtant pas lieu mais ces mecs-là font toujours autant bonne impression face aux gros de la NBA, probablement qu’ils en font eux-mêmes partie tiens, de ces gros. Sans Tyler Herro mis au repos à cause de son genou et avec un Terry Rozier à côté de ses pompes… et du cercle, Jimmy B et ses associés ont continué à trouver des solutions, Adebayo a aussi été bon en attaque, Jimmy Butler peut toujours mieux faire en régulière mais il provoque toujours autant, Duncan Robinson propose des drives qui rappellent Luka Doncic… et ce n’est même pas une hyperbole.

C’est une défaite mais une défaite qui ne devrait pas peser sur les esprits tant elle montre encore une fois que le Heat a les arguments pour embêter tout le monde. Bref, une bonne odeur de Finales flotte sur la NBA en ce moment, elle ne date pas que de juin dernier, et cette phrase est évidemment écrite pour faire grogner les fans de Boston.

En se faisant peur, les Nuggets enchaînent quant à eux une cinquième victoire de suite et collent au duo de tête de la Conférence Ouest. Ils joueront les Lakers d’un LeBron qui devrait atteindre les 40 000 points ce dimanche. Must see !