Les Wolves à une victoire de réussir le premier 4-0 de leur histoire en Playoffs

Avec une nouvelle victoire solide face aux Suns, les Wolves sont désormais à une petite manche du coup de balai, du 4-0. Ce serait une première dans l’histoire de la franchise, et sans doute la meilleure attestation de la confiance de ce groupe.

Vont-ils réussir ce que personne n’a jamais réussi dans l’histoire de l’équipe ? Le groupe d’Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert est très bien parti. Les Wolves mènent 3-0 face aux Suns, et cela ne souffre d’aucune contestation en matière de jeu. Minnesota domine sans partage, est au dessus de Phoenix dans chaque composante de ce sport qu’est le basket.

let’s close it out Sunday. pic.twitter.com/V57l304mqa

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) April 27, 2024

À l’heure actuelle, après avoir analysé trois matchs, aucun indice autre que celui de l’explosion individuelle ne permet d’accorder aux Suns une victoire. Et avant même de parler de succès, d’une fin de match de serrée. Les joueurs, à l’image de Devin Booker après le Game 3, veulent être rassurants mais laissent dépasser le fatalisme de leurs paroles.

Et donc, les Wolves peuvent réaliser l’inaccompli historique. Remporter, pour la première fois de l’histoire de la franchise, une série de Playoffs par 4 manches à 0. Le meilleur résultat jusqu’ici ? 4-1 face aux Nuggets, en 2004. La détermination du groupe, la volonté d’écrire une nouvelle page glorieuse devraient avoir raison de cette logique qui a parfois poussé certaines équipes à pousser les séries à 3-0 en 5 matchs, pour s’offrir le succès à domicile et remplir une salle pour célébrer. C’est tout ce qu’on peut leur souhaiter !

Ant Edwards checking in after going up 3-0 🫡 pic.twitter.com/Pk2oyILlp1

— ESPN (@espn) April 27, 2024