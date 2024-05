Malgré un très grand Tyrese Haliburton, ce sont bien les Knicks qui repartent avec la victoire dans ce Game 2. A 2-0 dans la série, les Pacers n’auront pas le droit à l’erreur lors des deux matchs à domicile qui arrivent s’ils veulent continuer de croire en leurs chances d’accéder au tour suivant. Une fois de plus, Tom Thibodeau a surexploité son groupe pour remporter la victoire.

Après un premier quart-temps surtout contrôlé par New York, les Pacers ont pris jusqu’à 12 points d’avance avant la pause, avant que les Knicks ne dominent finalement toute la fin de la seconde mi-temps. Des Pacers peu efficaces aux lancers (10/17), alors que les deux équipes ont pourtant eu une très bonne adresse de loin sur tout le match : 44,1% pour les Pacers, 46,7% pour les Knicks. Les New Yorkais se sont une fois de plus particulièrement illustrés au rebond, où ils ont dominé grâce à Isaiah Hartenstein (14 points, 12 rebonds, 8 passes, 1 perte de balle) et l’immanquable Josh Hart (19 points, 15 rebonds et 7 passes). Alors qu’on apprenait que Mitchell Robinson allait rater le reste des Playoffs plus tôt dans la journée, les intérieurs de la Grosse Pomme ont abattu un boulot monstre en son absence.

En dehors du fait que Josh Barkley Hart cherche à ouvrir la conversation all-time des meilleurs rebondeurs de moins d’1m93, c’est encore le duo de scoreurs de Villanova qui a profité de l’occasion pour s’illustrer bien comme il faut. Le backcourt de New York a encore de beaux jours devant lui.

Jalen Brunson dropped 24 of his 29 PTS in the 2nd half to lead the @nyknicks the huge Game 2 victory!

29 PTS | 5 AST | 3 STL | 3 3PM | 61.1 FG%

Knicks take a 2-0 series lead 🗽 pic.twitter.com/BLR3PkFXbX

— NBA (@NBA) May 9, 2024

Jalen Brunson a envoyé un match à 29 points, 5 passes et 3 interceptions en 32 minutes, à 11/18 au tir et 3/6 de loin. Donte DiVincenzo quant à lui finit la nuit à 28 points, 4 passes, 6 rebonds et 1 perte de balle, à 10/20 au tir dont 6/12 de loin. C’est bien ce diable de Donte qui s’est illustré lors du run de début de troisième quart où les Pacers n’ont scoré que 8 petits points en presque 9 minutes, période pendant laquelle DiVincenzo a envoyé 12 points et 2 rebonds, sans manquer un seul tir. Si on doit être honnête, cette classe de maître défensive, on la doit en grande partie à l’immense OG Anunoby, auteur d’un de ses meilleurs matchs sous le maillot orange et bleu. 28 points, 4 rebonds, 3 assists et une agressivité sans merci en défense pour le pitbull britannique.

De quoi filer la gerbe au frontcourt titulaire d’Indiana. Le trio Aaron Nesmith – Pascal Siakam – Myles Turner a en effet fini la soirée en combinant pour 26 points à 12/36 aux tirs. Yeurk. Le banc d’Indiana avait pourtant proposé un bon match, avec un Obi Toppin (20 points à 7/10 aux tirs et 3/4 de loin) remplisant parfaitement son rôle et un TJ McConnell (10 points et 12 passes décisives à 5/9 aux tirs) encore une fois bien utile. Chez les titulaires, seul Tyrese Haliburton a surnagé, avec 34 points, 9 passes décisives et 3 interceptions.

NEW YORK IN THE DRIVER’S SEAT 🔥

Knicks take a 2-0 lead over the Pacers as the series heads to Indy! pic.twitter.com/ALip8aIj7v

— SportsCenter (@SportsCenter) May 9, 2024

Ombre au tableau côté New York, les citadins risquent de finir par tirer la langue si Tom Thibodeau continue de les surmener de la sorte. Près de 44 minutes pour Donte Divincenzo, tandis qu’avec un nouveau match sans sortir une seule seconde, Josh Hart est désormais à presque 49 minutes de moyenne sur ces Playoffs, v’là autre chose. Chez les Pacers, c’est l’inverse. Aucun Pacer n’a disputé plus de 34 minutes ce soir, est-ce que quelqu’un a prévenu Rick Carlisle que les Playoffs avaient commencé ?

Reggie Miller, consultant pour le match, fait également partie des grands perdants de la soirée, lui qui a été si bien accueilli par le Madison Square Garden ce soir, en plus de s’être fait vanner par Josh Hart à la fin. Ça lui apprendra à mettre ses mains autour de sa gorge. Non mais.

“F**K YOU REGGIE” pic.twitter.com/UttLTFz6E7

— New York Basketball (@NBA_NewYork) May 9, 2024

Indiana retourne à la maison dos au mur. Menés 2-0 en retournant du côté de Fort Wayne, les jaunes vont devoir mettre les bouchées double dans leur antre s’ils veulent rester en vie dans ces Playoffs. Pas une affaire gagnée d’avance, il paraît que Jalen Brunson a la dalle… et que le reste des Knicks aussi.