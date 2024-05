Jouer un Game 7 de Playoffs au Madison Square Garden, cela peut vous paralyser… ou alors vous sublimer. Les Pacers étaient sur un nuage ce dimanche, à tel point qu’ils ont lâché une performance historique au tir.

29/38 au shoot (dont 8/12 à 3-points !) en première mi-temps. 53/79 à la fin du match.

Jamais, dans toute l’histoire de la NBA, on avait vu une équipe lâcher une telle performance offensive dans un match de Playoffs.

The Pacers advance to the Eastern Conference Finals for the first time since the 2013-14 season after a 130-109 victory over the Knicks.

Indiana shot 67.1 percent from the field against New York in Game 7 — the greatest shooting playoff game in NBA history 🔥

Les 76,3% de réussite au tir en première mi-temps représentent en effet un premier record, battant celui des San Antonio Spurs version “Beautiful Game” qui avait écrabouillé les Heatles il y a dix ans en Finales NBA. Le deuxième record, le plus prestigieux, est celui de la plus grosse adresse au tir sur l’ensemble d’un match de Playoffs, avec 67,1% de réussite. Indiana dépasse d’un cheveu le précédent record, qui était de 67%. Il était détenu par les Celtics dans un match du 28 avril 1990 face aux… Knicks.

De Tyrese Haliburton (10/17 au tir) à Pascal Siakam (8/15), en passant par Andrew Nembhard (8/10), Myles Turner (7/11), Aaron Nesmith (8/8) et T.J. McConnell (6/8), tout le monde a brillé en même temps chez les Pacers. Seul Obi Toppin a terminé avec un pourcentage au tir négatif parmi les neuf joueurs d’Indiana qui ont foulé le parquet (hors garbage time), mais il a compensé dans d’autres secteurs. Autre stat qui symbolise la solidité offensive d’Indiana ce dimanche : 33 passes décisives sur les 53 paniers marqués. Lourd lourd lourd !

Clairement, même si les Pacers ont profité des innombrables blessures des Knicks, ils ont remporté le Game 7 en patron. Certaines équipes perdent leurs moyens dans un tel contexte, d’autres montrent leur meilleur visage. Indiana – deuxième meilleure attaque de régulière – fait partie de la seconde catégorie.