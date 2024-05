Dans les grands matchs frappent les grands joueurs. Cette nuit les Pacers ont failli récupérer le Game 3 des Finales de Conférence face à Boston, mais Jayson Tatum avait une autre idée en tête. Statement.

36 points, 10 rebonds, 8 passes, pas un ballon perdu.

Un énorme début de match, 13 points ou quelque chose comme ça après un quart-temps, on préchauffe. Puis quand il a fallu faire recoller Boston, mené de 18 points au troisième quart, JT a commencé à mettre des VRAIS gros tirs. En fin de match le leadership transpire, on sent parfois un peu de frustration avec un T.J. McConnell trop petit mais pas avare en gnons quand il défend sur lui. De la frustration ? Pas que, puisque c’est en fait son rôle de patron qu’il embrasse avec talent, le rôle de celui qui doit parler autant qu’il joue.

Jayson Tatum and the @celtics erase an 18-point 2nd half deficit to take a 3-0 lead in the East Finals!

☘️ 36 PTS

☘️ 5 3PM

☘️10 REB

☘️ 8 AST

Game 4: Monday, 8:00pm/et on ESPN pic.twitter.com/6AjnNCspbK

— NBA (@NBA) May 26, 2024



Et ce soir Jayson a joué, comme il le fallait. Sa passe dans le dos pour un tir d’Al Horford dans le corner est un délice et montre qu’il n’est évidemment pas qu’un scoreur, qu’il est un vrai franchise player.

Jayson Tatum is the 1st player in NBA history with at least 36 points, 10 rebounds, and 8 assists while committing 0 turnovers in a playoff game. pic.twitter.com/jjYsonLVGb

— Taylor Snow (@taylorcsnow) May 26, 2024



Ce soir les Celtics ont frappé un grand coup, ce soir ils ne mènent que 3-0 mais ce soir ils ont probablement déjà gagné cette série et leur place en Finales NBA. Et Jayson Tatum n’y est pas pour rien, loin de là.