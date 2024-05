Lorsque l’annonce de l’absence de Tyrese Haliburton pour ce Game 3 des Finales de Conférence est tombée, on ne va pas se mentir… on ne donnait pas cher de la peau des Pacers. Menés 2-0 dans la série et privés de leur leader, Indiana devait trouver des solutions. Solution trouvée, merci Andrew et Teejay.

Blessé aux ischios-jambiers, le génial meneur de jeu des Pacers Tyrese Haliburton n’a donc pas pris part à ce Game 3, et ne sera d’ailleurs peut-être pas là demain soir pour le Game 4. “Pas de problème, que des solutions” a du se dire Rick Carlisle, qui savait qu’il possédait en magasin deux joueurs capables de passer la surmultipliée en cas de besoin.

Andrew Nembhard, arrière, shooteur, brouette, tout ce que l’état d’Indiana aime, lors d’un week-end où vrombiront ce soir les moteurs après avoir vu celui du sophomore vrombir lors de ce Game 3, notamment lors d’une première mi-temps du feu de Dieu, terminée à 21 pions et sur CE tir :

ANDREW NEMBHARD FROM DEEP BEFORE HALFTIME 🔥 pic.twitter.com/r4Gdbr3jAD

— ESPN (@espn) May 26, 2024



Andrew Nembhard qui a également remis les gaz au dernier quart pour ajouter la touche clutch à son palmarès du jour… jusqu’à tomber sur plus clutch que lui en la personne de Jrue Holiday.

T.J. McConnell ? La spéciale pour le remplaçant ultime, à savoir amener sa hargne, son expérience, son vice et sa science du jeu en sortie de banc. Provoquer les fautes, provoquer tout court, exhorter les copains à être plus dur, typiquement l’adversaire qui vous met une olive et qui fait semblant de siffloter pour paraitre innocent. Sept points de suite au quatrième quart qui font du bien à des Pacers souffrant à ce moment-là du match, le statut de héros du peuple ça bouge pas, et… shit, on y était presque.

On y était presque car les Celtics en ont vu d’autres, et malgré ce débours de 18 points au troisième quart Boston finira par avoir le dernier mot et, comble du comble, c’est le pauvre Andrew Nembhard qui se transformera en André Rembarde en paumant le dernier ballon au profit de ce diable de Jrue Holiday.

32 points, 4 rebonds et 9 passes pour Andrew, 23 points, 9 rebonds et 6 passes pour T.J., et une défaite frustrante qui n’est en rien la faute des deux petiots des Pacers, qui auront donc FAILLI faire oublier l’absence de Tyrese Haliburton. Crotte.