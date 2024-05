Les Pacers y ont cru, encore. Les Celtics sont revenus, encore. Comme un chat jouant avec sa souris avant de la bouffer, Boston a tripoté Indiana pendant quatre matchs pour au final l’engloutir avec un ricanement sournois. Trop forts ces Celtics, ça part en Finales NBA pour la… 23è fois !

5 points, 16 points, 3 points, 3 points. L’écart global sur les quatre rencontres de cette finale de conférence n’atteint même pas l’écart moyen des défaites des Blazers au printemps 2024, mais au final cette série aura été tout sauf équilibrée. Il faut l’avoir vu pour le croire, mais lors deux derniers matchs en tout cas, les écarts en faveur des Pacers (+18 au Game 3, +10 au Game 4) n’auront pourtant jamais eu l’effet de nous rassurer. Dans la position de la proie Indiana a joué le jeu, mais, inéluctablement, la machine verte aura à chaque fois fondu sur les outsiders.

Sur ce match 4 ? On y a un peu cru, pas plus que ça, et les performances d’Andrew Nembhard et T.J. McConnell n’y sont une fois de plus pas pour rien, eux qui devaient composer avec l’absence de Tyrese Haliburton, en civil pour les deux matchs à la maison de cette série. Obi Toppin a également apporté en sortie de banc, Myles Turner a amené quelques tirs et sa dureté, mais au global ces Celtics étaient infiniment plus fort même s’ils n’ont montré que des bribes de cet écart de niveau.

Privés lors de cette série d’un Kristaps Porzingis qui reviendra sans doute lors des Finales, Jean-Eudes Timing qu’on l’appelle, les Verts ont une fois de plus compté sur leur duo de J, le J c’est le S, le J c’est Jayson Tatum et c’est c’est Jaylen Brown, auteurs de 55 points à deux sur ce match 4. Mais comment ne pas mentionner le match ultra-utile de Derrick White et de son énorme front, auteurs de 17 points, 4 rebonds, 4 passes, 3 steals et 5 contres, en plus du panier à 3-points qui enlève définitivement la 3G à l’état de l’Indiana. Idem pour ce freluquet de Jrue Holiday, qui ira chercher le rebond offensif ultime dans les dernières secondes, après avoir réalisé l’interception de l’année 48h plus tôt. Clutch Holiday, pas clutch Pacers qui auront complètement vendangé leurs cinq ou six dernières possessions, rincés par l’effort global.

Les Celtics s’imposent finalement 4-0, sans surprise mais pas sans avoir combattu, alors merci les Pacers pour cette aimable mais sérieuse participation. T.J. McConnell se réveillera demain avec la marque des phalanges de Jaylen Brown sur la joue mais avec le sentiment du devoir accompli, un peu de tristesse évidemment de ne pas avoir pu éviter le coup de balai mais, au global, la satisfaction d’une superbe saison. Bonnes vacances les paysans, bravo Boston pour la parfaite gestion de cette série qui fut encore plus sympa à regarder qu’on ne l’aurait pensé. Envoyez Luka, y’a Derrick White qui se gratte le front là.