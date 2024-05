Et si Chris Paul retrouvait les Clippers cet été ?

Visage des Clippers dans les années 2010 avec Blake Griffin ou encore DeAndre Jordan, Chris Paul a quitté Los Angeles en 2017 quand il a été transféré aux Houston Rockets. Sept ans plus tard, CP3 pourrait visiblement revenir dans la Cité des Anges.

Le Point God de retour sous un maillot des Clippers ? Voilà qui rappellerait immédiatement de gros souvenirs.

C’est en tout cas une possibilité si l’on en croit l’insider Marc Stein, qui indique que la franchise de Los Angeles pourrait être intéressée par les services du meneur vétéran cet été. Chris Paul rejoindrait ainsi Kawhi Leonard, James Harden (son ancien coéquipier à Houston…) et Paul George (s’il reste) dans un rôle de gestionnaire en sortie de banc. On rappelle que Russell Westbrook a une player option sur la saison prochaine (4 millions) et qu’il peut donc théoriquement partir.

The Clippers are expected to show interest in a Chris Paul reunion!

Un retour aux Clippers dépendra évidemment de l’évolution de la situation contractuelle de Chris Paul. Pour rappel, le Point God est actuellement sous contrat avec les Warriors pour la saison 2024-25, et son salaire de 30 millions de dollars deviendra 100% garanti le 28 juin prochain. Pour le moment, difficile de dire ce que Golden State compte faire avec CP3. Vont-ils le couper et ainsi lui permettre de devenir agent libre ? Vont-ils essayer de le garder ? Vont-ils garantir son contrat pour mieux le transférer ?

L’avenir nous le dira. Mais il faudra clairement surveiller les Clippers dans le cas où l’aventure à Golden State se terminerait. L’intérêt sera probablement réciproque, la famille de Chris Paul étant toujours basée à Los Angeles.

Un retour de Chris Paul chez les Clips nous ramènerait une décennie en arrière, quand CP3 envoyait alley-oop sur alley-oop à Blake Griffin et DeAndre Jordan. CP3 avait aidé l’autre franchise de Los Angeles à devenir “Lob City” et l’une des équipes les plus excitantes de la NBA, tout cela au royaume des Lakers. Sous ses commandes, les Clippers avaient notamment enchaîné cinq saisons consécutives à minimum 50 victoires, mais sans jamais atteindre les Finales de Conférence Ouest. Chris Paul avait néanmoins enchaîné les campagnes calibre All-NBA dans la Cité des Anges.

Parmi les autres équipes potentiellement intéressées par les services de Chris Paul : les Lakers de son grand pote LeBron James, et les Spurs de Victor Wembanyama qui ont clairement besoin d’un meneur de jeu.

Alors, il va finir où CP3 ?

Source texte : Marc Stein