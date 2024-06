P.J. Tucker (Clippers) active sa player option à 11,5 millions

Peu utilisé aux Clippers depuis son arrivée en novembre dernier, P.J. Tucker a quand même choisi de rester à Los Angeles. Il avait 11,5 millions de raisons de le faire.

11,5 millions, comme le nombre de dollars que P.J. Tucker va gagner en 2024-25. Peu importe l’équipe, peu importe son rôle. Quand on sait qu’il reste sur une saison à 1,6 point et 2,5 rebonds de moyenne en 15 petites minutes (28 matchs), on n’a aucun mal à comprendre sa décision de prendre sa player option.

La nouvelle a été annoncée par Michael Scotto d’HoopsHype.

Ça va faire plaisir aux Clippers ça. https://t.co/50XwHRoynE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 28, 2024

Les Clippers ne sont probablement pas surpris, mais ça n’arrange pas leur situation économique du moment. La franchise de Los Angeles est l’une des plus dépensières de la Ligue et a comme objectif de prolonger ses stars Paul George et James Harden cet été.

__________

Source texte : Shams Charania