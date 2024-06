Les Finales ont rendu leur verdict il y a peu de temps, mais il y a déjà du basketball à nouveau au programme ! Juste après celui de la California Classic Summer League, le calendrier de la Summer League 2024 à Las Vegas vient de paraître. Et rien que pour vous, on envoie la liste des matchs en détail avec les horaires français. Cadeau !

Dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juillet

22h : Magic – Cavaliers

23h : Wolves – Pelicans

0h : Grizzlies – Kings

1h30 : Lakers – Rockets

2h : Pacers – Nets

3h30 : Wizards – Hawks

4h : Clippers – Nuggets

Dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 juillet

22h30 : Bulls – Bucks

23h : Knicks – Hornets

0h30 : Celtics – Heat

1h : 76ers – Pistons

2h30 : Raptors – Thunder

3h : Blazers – Spurs

4h30 : Mavericks – Jazz

5h : Warriors – Suns

Dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juillet

21h30 : Bucks – Cavaliers

22h : Clippers – Nets

23h30 : Pacers – Wolves

0h : Wizards – Rockets

1h30 : Pelicans – Magic

2h : Hawks – Spurs

3h30 : Raptors – Nuggets

4h : Warriors – Bulls

Dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 juillet

0h : Heat – Thunder

0h30 : Rockets – Pistons

2h : Grizzlies – Mavericks

2h30 : 76ers – Blazers

4h : Kings – Jazz

4h30 : Lakers – Celtics

Dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 juillet

22h : Suns – Pacers

22h30 : Nets – Knicks :

0h : Hornets – Nuggets

0h30 : Pistons – Bulls

2h : Wolves – 76ers

2h30 : Blazers – Wizards

4h : Bucks – Clippers

4h30 : Spurs – Pelicans

Dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 juillet

21h : Mavericks – Heat

21h30 : Knicks – Kings

23h : Jazz – Raptors

23h30 : Hornets – Celtics

1h : Magic – Grizzlies

2h : Thunder – Suns

3h30 : Hawks – Lakers

4h : Cavaliers – Warriors

Dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 juillet

22h30 : Nuggets – Pacers

0h : Pelicans – Grizzlies

1h : Kings – Wizards

2h : Nets – Magic

3h : Cavaliers – Lakers

4h : Jazz – Clippers

5h : Rockets – Wolves

Dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 juillet

22h : Suns – Bucks

22h30 : Celtics – Mavericks

0h : Bulls – Hawks

1h : Pistons – Knicks

2h30 : Spurs – 76ers

3h : Heat – Raptors

4h30 : Thunder – Warriors

5h : Hornets – Blazers

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 juillet : matchs à définir

Voilà pour les 60 premiers matchs de Summer League. Il restera seize rencontres après ce premier jet, dont la Finale qui se tiendra le 22 juillet. D’ici là, on garde un œil sur nos prospects français. Les non draftés comme Armel Traoré et Mohamed Diarra auront leur place dans la compétition, et il ne faudra pas oublier les débuts sous le maillot des Lakers d’un certain Bronny James. Un Lakers – Rockets suivi d’un petit Wizards – Hawks (Alex Sarr vs Zaccharie Risacher) dans la nuit du 13 juillet, nous on dit que ça vaut le détour !