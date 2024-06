La première Summer League de l’été est la California Classic. Il sera possible d’apercevoir pour la première fois certains des rookies qui viennent d’être sélectionnés à la Draft. La compétition se déroulera du 6 au 10 juillet prochain.

La California Classic Summer League est un petit apéritif de quatre jours avant la grande Summer League de Las Vegas qui se déroulera du 12 au 22 juillet prochain. Du côté de Sacramento et San Francisco, six équipes NBA (et une chinoise) s’affronteront. L’occasion de voir notamment certains des rookies sélectionnés lors de la dernière Draft et des sophomores qui nous ont manqué en ce début d’été.

Ce sont les Hornets, Warriors, Lakers, Kings, Spurs et le Heat qui participeront à la compétition.

Les rookies qui pourraient participer à la California Classic Summer League

Tidjane Salaün (drafté en 6e position par les Hornets)

KJ Simpson (drafté en 42e position par les Hornets)

Quinten Post (drafté en 52e position par les Warriors)

Dalton Knecht (drafté en 17e par les Lakers)

Bronny James (drafté en 55e par les Lakers)

Armel Traoré (signé en two-way contract par les Lakers)

Devin Carter (drafté en 13e position par les Kings)

Stephon Castle (drafté en 4e position par les Spurs)

Juan Nunez (drafté en 36e position par les Spurs)

Harrison Ingram (drafté en 48e position par les Spurs)

Kel’el Ware (drafté en 15e position par le Heat)

Pelle Larsson (drafté en 44e position par le Heat)

Le programme complet