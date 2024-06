C’est officiel, Tidjane Salaün est sélectionné par les Charlotte Hornets à la sixième position de la Draft 2024, un peu plus haut que la prédiction de la plupart des sites spécialisés. Pour le jeune prospect de 18 ans, c’est l’aboutissement d’un parcours jeune ponctué de succès, et d’une saison de très haute volée à Cholet Basket. Les Mauges, les fans de basket, la France… tous sont fiers de toi, Tidjane ! Et il y a donc… trois Français dans le Top 6 de la Draft !!!!!!!!!!!

Qui l’eut cru il y a un an ? Tidjane Salaün sélectionné à la Draft, dans le top (préciser) ! Après une saison professionnelle réussie à Cholet, pendant laquelle il a beaucoup progressé dans l’ensemble de son basket, cette sélection par les (Spurs pitié) n’est rien d’autre qu’ultra-méritée. À lui désormais de faire encore progresser son jeu, pour répondre au défi lancé par la plus grande ligue de balle orange du monde.

Dés à présent ? L’arrivée à Charlotte pour découvrir l’environnement, faire connaissance du staff et d’une partie de ses coéquipiers. LaMelo Ball, Brandon Miller, Mark Williams, autant de jeunes ou très jeunes gens que Tidjane apprendra à découvrir, pour écrire une belle histoire dans la franchise de Caroline du Nord. Il faudra d’ailleurs rapidement repenser au basket, puisque la Summer League, exercice estival traditionnel pour se donner un avant-goût des futurs rookies, arrivera très vite. Vous pouvez d’ailleurs déjà caler la date : du lundi 8 au mercredi 10 juillet, à Las Vegas, et en direct sur le NBA League Pass. Viendra après le temps de se poser peut-être un poil, avec l’espoir que la franchise qui l’accueille puisse le laisser aller kiffer devant les matchs de sa sœur – Janelle – à Paris, si elle est retenue pour les Jeux Olympiques. Puis retour au boulot, camp d’entraînement avant de faire le vrai grand saut, celui de la NBA. Un été très chargé, qu’on suivra avec beaucoup d’attention… et encore bravo !