Le combo guard d’UConn a trouvé preneur ! Après avoir remporté le titre NCAA, Stephon Castle saute à pieds joints dans l’aventure NBA du côté de San Antonio. Au sein d’un effectif encore jeune, Stephon Castle va pouvoir profiter de la présence d’un coach légendaire en la personne de Gregg Popovich pour se développer dans de super conditions. Avec Victor Wembanyama dans la même franchise, c’est peut-être un duo de partenaires de alley-oop complètement iconique qu’on vient de voir naître ce soir.

Meneur / arrière aux finitions spectaculaires et à la défense harassante, il est à peu près aussi facile de se débarasser de Stephon Castle sur les lignes arrières que de faire comprendre à votre grand-mère que vous n’avez plus faim. Probablement top 3 parmi les guards de cette cuvée, et pas troisième, Stephon Castle n’a pas réussi à dissiper les doutes qui persistaient sur son adresse de loin. Mais qu’à cela ne tienne, l’arrière compense ce petit point faible par une activité au dessus de la moyenne à la passe. Avec 1m98 sous la toise, la taille du bonhomme va intimider plus d’un arrière dans la grande ligue, vous pouvez miser là-dessus. Plus habitué à jouer arrière que meneur, monsieur Château va offrir de belles garanties à son équipe des Spurs, toujours en quête d’une défense renforcée.

OFFICIEL, STEPHON CASTLE EST LE PICK Nº4 DE LA DRAFT 2024 !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024

Dans une franchise où il aura un grand, un très grand à nourrir en la personne de Victor Wembanyama, l’apport de Castle sur les lignes extérieures va peut-être pouvoir débloquer quelque chose de gros à San Antonio. On le sait, la problématique numéro 1 aux Spurs cette saison, c’était de faire parvenir efficacement les ballons à Victor Wembanyama. Avec un extérieur pas encore trop porté sur le scoring, d’abord tourné vers la passe, on voit très bien la vision de San Antonio. Il va falloir gagner des points de pourcentage depuis le parking pour dégager des espaces pour Wemby, mais l’envie et l’aspect physique que Stephon peut apporter dans la défense de la franchise texane seront sûrement des facteurs clés dans le pourcentage de victoires des Spurs sur les prochaines saisons.

Stephon Castle en NBA, check ! Nouveau challenge après le titre NCAA : accompagner Victor Wembanyama dans sa quête de greatness. Le combo guard a la taille, la vitesse et la gnac pour lui. L’avenir promet à San Antonio !