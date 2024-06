Un an après la draft historique de Victor Wembanyama, on a une nouvelle fois vécu l’histoire cette nuit avec les sélections de Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr dans le Top 2 de la Draft NBA.

Il y a un an, Victor Wembanyama devenait le premier Français sélectionné en premier choix de la Draft. Cette nuit ? Non seulement on a eu un Frenchie sélectionné en numéro 1 (Zaccharie Risacher), mais en plus on a eu deux Français aux deux premières places avec la sélection d’Alexandre Sarr en numéro 2.

Victor Wembanyama 1st pick en 2023.

Zaccharie Risacher 1st pick en 2024.

Alexandre Sarr 2nd pick en 2024.

HISTORIQUE ! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/MsTKC2UydC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024

C’est évidemment une grande première pour le basket français, mais c’est aussi une grande première dans l’histoire de la NBA. En effet, c’est la première fois qu’on voit deux prospects d’un même pays hors Etats-Unis être sélectionnés aux deux premières places de la Draft. Un symbole supplémentaire de la grosse montée en puissance du basket français ces dernières années.

De quoi rendre fière la nation bleu-blanc-rouge, Wemby le premier !

C’est la France frère 🇫🇷🇫🇷🇫🇷

— Wemby (@wemby) June 27, 2024