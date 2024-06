NBA Draft : Reed Sheppard sélectionné en n°3 par les Houston Rockets !

Annoncé à la troisième position dans la plupart des mock drafts, Reed Sheppard complète bien le podium de cette Draft NBA 2024. Le sniper de Kentucky troque le bleu pour le rouge et file vers les Houston Rockets !

Les Houston Rockets ont mis la main sur un des plus beaux shoots de la cuvée en la personne de Reed Sheppard. Avec ses 52% (!) de réussite à 3-points et sa mécanique pure à souhait, le combo-guard de Kentucky a affolé les compteurs statiques tout au long de la saison NCAA. En plus d’un vrai potentiel à la distribution – meilleur passeur de son équipe l’an dernier – Sheppard compense ses petites dimensions physiques par des instincts défensifs bien aiguisés. Malgré son petit mètre 88, le Reed va cavaler à huit-mille en toute circonstance au Texas.

OFFICIEL, REED SHEPPARD EST LE PICK Nº3 DE LA DRAFT 2024 ! pic.twitter.com/7IhQx5sCXZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024

Dans l’effectif des Rockets, pas besoin de réfléchir trop longtemps à propos du fit. Reed Sheppard est un combo-guard qui s’insère partout, pouvant surgir derrière Fred Van Vleet ou Jalen Green sur les lignes arrières. S’il n’est pas complètement meneur, il pourrait développer ce registre sur certaines séquences, et la connexion avec Alperen Sengun est déjà alléchante. Un extérieur qui dégaine de partout, qui va accélérer le jeu, et capable de caler la passe parfaite pour le Truc, ? Les possibilités ouvertes doivent déjà faire saliver Ime Udoka. Houston, qui peut remercier les Brooklyn Nets pour le pick, dispose désormais d’un superbe noyau de jeunes avec Amen Thompson, Jabari Smith Jr. ou Cam Whitmore. Miam !

Quelques highlights de Reed Sheppard : pic.twitter.com/H6JEat7JOS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2024