On s’y attendait un peu avec les dernières informations du joueur autour des workouts qu’il avait effectué et sa communication autour de Washington. C’est désormais officiel : Alexandre Sarr est un Wizard. Appelé à l’estrade en deux par Adam Silver, Alex Sarr atterrit dans une équipe en plein rebuild où il rejoindra son compatriote Bilal Coulibaly. La hype est là !

Avec ses 2m13, son envergure de 2m25 et sa mobilité inédite pour son gabarit, en voilà un qui va faire du mal aux raquettes de NBA dès son arrivée dans la ligue. C’est un ailier fort, absolument capable d’être aligné sur le poste cinq qui va rejoindre la peinture de Washington. Formé dans l’élite du Real Madrid, habitué du jeu américain après son passage en Overtime Elite, rompu à l’exercice du jeu professionnel après son expérience aux Wildcats, Alexandre Sarr arrive frais comme un gardon, prêt à couler la concurrence dans le goudron avec sa polyvalence et son niveau défensif qui fait déjà saliver. Avec sa capacité à tirer de loin si la situation l’exige, son périmètre défensif hyper large et sa capacité à poser la balle au sol, Alex Sarr va faire office de nouvelle licorne à Washington après le départ de Kristaps Porzingis.

OFFICIEL, ALEXANDRE SARR EST LE PICK Nº2 DE LA DRAFT 2024 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Dans une équipe de Washington qui n’a jamais réellement remplacé le départ de Daniel Gafford, c’est un spot de titulaire évident au poste cinq qui est dégagé pour Alex, même si on aime beaucoup Marvin Bagley III et Tristan Vukcevic (non). Pour rappel, Sarr arrive également dans une équipe au defensive rating à gerber, le vingt-huitième pire en NBA, Alexandre Sarr représente une aubaine dans la capitale : enfin une base stable et solide sur laquelle ancrer toute la défense de la capitale ! A noter également que les Sorciers ont activé une heure avant la Draft le mode transferts, en récupérant Malcolm Brogdon et une pelletée de picks de Draft (dont le 14è de ce soir) contre Deni Avdija, parti à Portland. Le début d’une petite révolution… menée par deux Français ?

Quelques highlights d'Alexandre Sarr :

Vous pouvez sortir les confettis au capitole ! Le meilleur intérieur de la cuvée 2024 est un Wizard. Alexandre Sarr à Washington, c’est fait ! Nous on passe à la suite…