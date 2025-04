Qui est le MVP de la saison 2024-25 ? Shai Gilgeous-Alexander ou Nikola Jokic ? Pour les joueurs du Thunder Aaron Wiggins et Jaylin Williams, avec qui on a pu papoter un peu jeudi soir, la réponse est claire. Ils votent tous les deux SGA et pas uniquement parce que c’est leur coéquipier.

On ne s’attendait évidemment pas à ce que les deux joueurs d’Oklahoma City prennent le parti de Nikola Jokic, mais ils ont chacun déroulé des arguments très solides en faveur de Shai, en axant notamment sur l’impact qu’il peut avoir sur l’ensemble de l’équipe en plus de ses énormes performances individuelles. Des éléments dont on n’a pas toujours conscience d’un œil extérieur.

Jaylin Williams sur SGA :

“Je pense que Shai est le MVP car c’est le meilleur joueur de la meilleure équipe. Je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça signifie que d’être sur le terrain avec lui, mais vous obtenez beaucoup de shoots ouverts grâce à lui. La défense adverse se focalise sur lui, elle a un plan de jeu contre lui, le meilleur défenseur adverse est sur lui. Il facilite le jeu pour tout le monde, et marque ses 30 points quoi qu’il arrive. C’est super d’être sur le terrain avec le meilleur joueur.”

Aaron Wiggins sur SGA :

“Shai est un two-way player. Il est top 5 aux interceptions cette saison, le leader aux contres parmi les arrières. Donc il n’est pas juste un joueur offensif. Tout le monde a vu qu’il dominait la Ligue au scoring cette année, et l’an dernier il était top 2 ou top 3. Il y a tout ça mais il prend aussi la défense très au sérieux. Chaque soir, on a le meilleur joueur sur le parquet. Cela vous donne beaucoup de confiance en tant qu’équipe, les joueurs ont tous confiance en lui, et cela vous donne confiance en tant qu’individu pour jouer votre meilleur basket.”

En plus des stats individuelles, en plus des matchs à 50 points, en plus de l’exceptionnel bilan collectif (68 victoires – 14 défaites) et de tous les autres arguments qu’on a sans cesse répétés dans la Course au MVP cette année, Shai Gilgeous-Alexander est surtout un joueur qui bonifie ses copains. Aaron Wiggins et Jaylin Williams sont très bien placés pour en parler.

Si on peut évidemment dire pareil de Nikola Jokic, la balance semble pencher en faveur de SGA cette année, lui qui est favori pour décrocher son premier titre de MVP.

