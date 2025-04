Si tous les yeux sont rivés vers le début des Playoffs NBA ce week-end, il y a également pas mal de jeunes prospects qui annoncent leur présence à la prochaine Draft depuis quelques jours. Le dernier ? Le Français Noa Essengue.

En attendant sans doute d’autres compatriotes, Noa Essengue vient en effet d’annoncer ses intentions d’intégrer la NBA dès 2025. La nouvelle a été partagée par Jonathan Givony d’ESPN ce vendredi.

NEWS: Noa Essengue, a projected top-20 pick, will enter the NBA draft. The 2nd youngest prospect in this draft, just 3 days older than Cooper Flagg, Essengue is having a productive season versus high level competition with ratiopharm Ulm.

STORY: https://t.co/DSiCXK6m8B pic.twitter.com/yhhx8Gx4aY

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 18, 2025

Dans la dernière Mock Draft d’ESPN, qui date d’une dizaine de jours, Essengue était projeté en 17e position chez les Wolves.

La cote de l’ailier français de 18 ans a pas mal grimpé ces derniers mois à travers ses performances dans le championnat allemand (avec le Ratiopharm Ulm) : 9,6 points et 4,7 rebonds de moyenne en plus de 23 minutes cette saison (48% au tir) en première division, plutôt pas mal comme production. Production qui a en plus augmenté depuis le début de l’année 2025, avec onze perfs à minimum 10 points et même quatre autour des 20 unités. Noa s’est illustré autant en Bundesliga que sur la scène européenne (EuroCup) avec Ulm.

“Depuis que je suis gamin, mon rêve est d’être drafté par une équipe NBA. Mon objectif est maintenant d’être sélectionné dans le Top 10. Je me concentre sur ma fin de saison, en espérant remporter un championnat, mais après les Playoffs, je devrai me préparer car il y a un grand fossé entre l’Europe et la NBA” – Noa Essengue

Le profil de Noa Essengue – ailier très long – est particulièrement intrigant, notamment à travers sa polyvalence et sa mobilité. Il brille avant tout par sa défense mais a aussi montré du talent balle en main qui pourrait faire de lui un two-way player très sérieux en NBA.

D’ici là, il y a évidemment beaucoup de boulot mais ce qu’il montre actuellement en Europe, face à des joueurs qui ont de la bouteille et qui sont bien plus matures que lui physiquement, a de quoi nourrir de grands espoirs. Pas un hasard si Noa a connu sa première sélection en Équipe de France en octobre dernier.

Noa Essengue creates matchup problems every time he steps on the floor, with impressive speed covering ground fluidly, getting off the floor quickly for dunks and offensive rebounds. At 6’10, he’s often tasked with guarding PGs thanks to his quick feet and outstanding length. https://t.co/k6BFAc38eg pic.twitter.com/pjsGZX8tQ2

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 18, 2025

En plus de Noa Essengue, sachez que le Français Mohamed Diawara (Cholet) s’est aussi déclaré candidat à la Draft NBA 2025 ces dernières heures.

