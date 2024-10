Noa Essengue étincelant face aux Blazers : 20 points pour le prospect français !

Exhibition internationale entre les Blazers et Ulm, à Portland cette nuit. L’occasion de voir Noa Essengue – prospect français classé 18e de la cuvée 2025 par ESPN – à l’oeuvre face à une opposition NBA. Un test qu’il a passé avec brio : 20 points (6/14 au tir, 5/6 aux lancers), 8 rebonds, 3 passes, 1 interception pour le prodige issu du Loiret. Sublime !

Beaucoup de scouts NBA devaient s’être donné rendez-vous à Portland pour voir les deux prospects NBA du Ratiopharm Ulm. Ben Saraf (18 ans, Israélien) et surtout Noa Essengue, français de 17 ans. 18e du dernier top 100 de Jonathan Givony (ESPN) en amont de la Draft 2025, le tricolore s’est illustré des deux côtés du terrain.

Ce qu’on a aimé : pas mal de bon choix dans les prises de décisions, notamment sur les tirs à 3-points. Scoot Henderson a même servi de mire pour ajuster la première tentative primée de la soirée de Noa. On valide ! Dans la percussion, il s’est offert des drives tranchants récompensés par des passages réussis sur la ligne de lancers-francs. La palette offensive est très complète. À 17 ans, ça n’annonce que du bon.

Noa Essengue drills the three pic.twitter.com/5NXGQKoqEy

— Wilko (@wilkomcv) October 17, 2024

Liked this read from Noa Essengue to assist the three after getting matched up vs Duop Reath on the perimeter pic.twitter.com/pXrzssrrp7

— Wilko (@wilkomcv) October 17, 2024



Défensivement, il a parfois encaissé les chocs dûs à l’avantage physique de ses adversaires directs, mais on note de belles séquences, notamment cette belle gestion de Deni Avdija sur sa tentative de drive.

Noa Essengue disrupting and speeding up Deni Avdija.

Got bullied and dislodged by Deni’s next drive on the following play though pic.twitter.com/tCRnY7KpvV

— Wilko (@wilkomcv) October 17, 2024

Avec le Ratiopharm Ulm, Noa Essengue joue cette saison en première division allemande, ainsi qu’en EuroCup. Un double tableau qui va lui permettre de peaufiner son basket d’ici au mois de juin prochain. Et on sera bien évidemment dans le coin pour surveiller tout ça !