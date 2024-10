Pour son retour sur un parquet NBA, à l’occasion du match entre Bulls et Wolves, Lonzo Ball a eu droit a un traitement particulier du public. Une ovation marquée et un poil émouvante lors de son entrée en jeu, puis quelques tirs qui nous font dire que le garçon est bien dans ses baskets. Et ça, ça donne le smile !

1006 jours. Un calvaire qui se termine enfin. Après deux ans et demi sans fouler un parquet NBA, Lonzo Ball a effectué son grand retour cette nuit. Il ne s’agit que de pré-saison, mais la foule venue regarder le match au United Center de Chicago n’a pas manqué de chaleureusement applaudir le joueur lors de son entrée sur le parquet. Un moment spécial.

Welcome back, Lonzo Ball 🥹

pic.twitter.com/Ms0AqeCcnP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 17, 2024

Et son match ? 10 points à 4/6 au tir (2/4 du parking) en 15 minutes. Bien sûr, pas d’enjeu donc temps de jeu ménagé. Toutefois, Lonzo s’est fait plaisir avec deux ficelles longue distance pour célébrer son retour. Tout un ensemble au goût que l’on imagine particulièrement savoureux, quand on sait ce que le joueur a traversé de galères, de rechutes et de parcours de rééducations ces deux dernières années. C’est d’ailleurs aux Bulls qu’il a souhaité, en amont de la rencontre, adresser un message de remerciement.

“Les Bulls auraient pu me laisser de côté. Au lieu de cela, ils m’ont accompagné pendant tout le processus.” – Lonzo Ball

Chicago joue ce samedi à 2h du matin face à Cleveland, à domicile. L’occasion de revoir ‘Zo en maillot avant de sauter dans le grand bain, celui de la saison régulière NBA !

Source : Julia Poe, Chicago Tribune