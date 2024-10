Ces Finales WNBA n’ont décidément pas fini de nous étonner ! Dans une partie accrochée et indécise jusqu’au bout, le Liberty fait un énorme coup en allant gagner sur le parquet de Minnesota pour reprendre l’avantage dans la série et s’offrir deux balles de match pour le titre !

Les filles de New York veulent leur premier titre de champion et elles le prouvent. Après avoir égalisé avec sérieux au Game 2, les coéquipières d’une grande Breanna Stewart (30 points, 11 rebonds) ont su faire face à l’adversité au Target Center de Minneapolis. Malgré une mauvaise entame de match et un retard de déjà 15 points dans le premier quart-temps (à cause notamment de Kayla McBride pour le Lynx et ses 10 points dans le premier acte), le Liberty a su grignoter son retard, pas à pas.

Il aura fallu attendre le retour du break pour voir le leader de la Ligue recoller au score, grâce à la montée en puissance de Stewart, autrice de 14 points sur le seul troisième quart-temps. De quoi ramener son équipe à une petite unité avant d’attaquer le money time. La double championne WNBA a inscrit 22 de ses 30 points en seconde mi-temps, la symbole de la remontée du Liberty dans ce match.

Pourtant, c’est bien Ionescu qui aura le droit aux projecteurs au matin, grâce à un shoot de grande malade pour sceller la partie. Un tir qui ne devrait pas déplaire à Steph Curry, bon ami et rival de la joueuse à 3-points.

MAIS SABRINA IONESCU C’EST QUOI CE TIR DE MALADE POUR LA WIN ????

🔥🔥🔥🔥😱😱😱😱

pic.twitter.com/gty6TqUOeB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 17, 2024

Dos au mur après le Game 1, le Liberty n’est désormais qu’à un match du titre, le premier de son histoire. Les joueuses de Sandy Brondello ont désormais deux balles de match pour finir le boulot. La première, dans la nuit de vendredi à samedi (2h), toujours du côté de Minnesota. En cas d’égalisation, le dernier match de la série aurait lieu au Barclays Center à New York, dans l’antre du Liberty.