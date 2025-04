Sur la touche depuis le mois de février, Victor Wembanyama poursuit sa récupération et sa rééducation, et entend bien revenir au maximum. En tout cas, il ne se presse pas et fait les choses dans le bon ordre.

Devenu All-Star cette saison, Wemby était déjà très chaud dès sa deuxième saison NBA et entendait bien continuer sur cette belle lancée. Toutefois, cette foutue thrombose veineuse détectée à l’épaule a mis un terme prématuré à sa saison. Quoi qu’il en soit, l’Alien poursuit sa rééducation et ne brûle pas les étapes afin de maximiser ses chances de retour, le plus vite possible, mais pas plus vite qu’il ne le faut.

Victor Wembanyama sur sa blessure : « On prend notre temps. Je ne suis pas en retard ou en avance, c’est un process. Je vais m’en servir, je serai prêt (pour la saison prochaine) ».

— Théo Quintard (@TheoQuintard) April 13, 2025

“Je me sens bien, ça fait du bien d’être avec l’équipe et de travailler de nouveau. Je peux faire du travail physique à haute intensité (musculation) et de la technique (basketball). J’aimerais faire plus mais il faut suivre le process. Je fais confiance au staff pour ça. Je ne suis ni en retard, ni en avance.

Même si on sent que Victor Wembanyama a très envie de rejouer et de retrouver toutes ses facultés, il est également bien conscient qu’il ne faut surtout pas se précipiter pour prévenir de toute rechute ou souci encore plus grave. Wemby fait confiance au process (pas le même que celui de Joel Embiid), et cela semble porter ses fruits. Il mettra du temps avant de revenir à 100% mais pour l’heure, ça avance bien, pourvu que ça dure.